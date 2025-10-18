Armonías gastronómicas entre los vinos de Coviñas y los chocolates de Trufas Martínez

Chema Ferrer Valencia Sábado, 18 de octubre 2025, 17:18 Comenta Compartir

Grupo Coviñas, líder de la D.O. Utiel-Requena y reconocida como la Mejor Bodega Cooperativa del Mundo, colaborará con Trufas Martínez en una serie de encuentros muy especiales dirigidos a amigos, familiares y empresarios valencianos que tendrán lugar el 20 y 23 de octubre. El objetivo de estas reuniones es visibilizar y poner en valor el legado de este negocio familiar con más de 90 años de historia, mientras se disfruta de la excelencia vinícola que caracteriza a Coviñas, que celebra en 2025 su 60 Aniversario.

Fundada en 1931, Trufas Martínez comenzó como una pequeña chocolatería en la calle Ruzafa de Valencia y, con el tiempo, se convirtió en un referente de la ciudad, reconocida por la calidad y tradición de sus trufas artesanas y chocolates. Su compromiso con la excelencia hace que cada producto sea un reflejo de su herencia y de la dedicación de generaciones.

Cava Aula Brut Rosé de Coviñas. LP

Maridajes con vinos tranquilos y cavas

En estos encuentros, Coviñas aportará una selección de vinos y cavas que reflejan su diversidad y excelencia, como Al vent Syrah, Al vent Blanc de Noir, su Aula Cava Rosado: o el Aula Cava Brut Nature.

Esta colaboración entre Trufas Martínez y Coviñas se fundamenta en valores compartidos: sabiduría, herencia generacional, orgullo por el legado y responsabilidad social, mostrando cómo dos empresas familiares valencianas pueden unir esfuerzos para promover la cultura gastronómica y empresarial de la región.

Los encuentros ofrecen a los participantes la oportunidad de conocer de cerca la historia y elaboración de las trufas, disfrutar de los vinos de Coviñas en un ambiente cercano y distendido e intercambiar experiencias y conexiones con otros empresarios y profesionales del sector. No cabe duda que esta iniciativa refuerza el compromiso de Coviñas y Trufas Martínez con la promoción del patrimonio valenciano y la colaboración empresarial, subrayando la importancia de mantener vivas la tradición y la excelencia en cada proyecto.

Temas

Gastronomía

Valenciano

Vino