Alejandro Aparicio mejor sumiller de vinos espumosos en el Sparkling Wine Master by Tantum Ergo

El sumiller Alejandro Aparicio Villoria, del restaurante KO by 99 Sushi Bar (Santiago Bernabéu, Madrid), se proclamó Master Sommelier 2025 en la tercera edición del Sparkling Wine Master by Tantum Ergo, celebrado en la pasada edición de Gastrónoma en Valencia. El certamen distinguió su precisión técnica, su elegancia en el servicio y su brillante defensa del maridaje, consolidando este título como uno de los reconocimientos más relevantes para los profesionales del vino espumoso en España. Su celebración en Valencia responde a una estrategia clara: posicionar a la ciudad como referente del cava y los espumosos españoles, y como destino enoturístico y vitivinícola internacional por excelencia.

Esta tercera edición consolida al Sparkling Wine Master by Tantum Ergo como una celebración del talento, la excelencia y el futuro del vino espumoso, con Valencia en el centro del mapa enoturístico y vitivinícola internacional, logrando atraer a decenas de sumilleres de primer nivel, generar una amplia repercusión en medios especializados y generalistas y convertir a la ciudad en un auténtico escaparate internacional de los vinos espumosos. Así, Alejandro Aparicio Villoria recibió un premio de 3.000 €, un trofeo conmemorativo, una botella Tantum Ergo Exclusive, un set de ocho copas Riedel Nº 3 y una invitación como jurado a la próxima Sparkling Wine Session 2026 del Concours Mondial de Bruxelles.

Cata, conocimiento y servicio en tres fases

La jornada comenzó con un examen teórico tipo test sobre métodos de elaboración, tiraje, dosaje y servicio del vino espumoso, seguido de una cata a ciegas de dos grandes referencias internacionales: Van Volxem 1900 Brut Riesling Sekt 2016 (Mosel, Alemania), un espumoso de método tradicional elaborado con Riesling, de burbuja finísima, perfil mineral y tensión ácida que refleja la elegancia del Mosel. Palazzo Lana Extrême 2014 (Franciacorta DOCG Riserva, Italia), un Blanc de Noirs 100 % Pinot Noir de diez años de crianza, estructurado, profundo y de largo recorrido, ejemplo de la finura italiana en los espumosos de guarda.

Por la tarde, los finalistas se enfrentaron ante el público a tres pruebas prácticas: un maridaje argumentado, el servicio de una magnum Tantum Ergo Exclusive en 12 copas Riedel Nº 3, y un sabrage con catana, donde se evaluaron seguridad, compostura y elegancia en la ejecución.

Entre los otros premiados del certamen, el finalista fue Javier Pozo Caballero, del restaurante Corral de la Morería (Madrid), que recibió el Premio Tantum Ergo Vintage SWM3 dotado con 1.500 euros. El primer accésit correspondió a Adrián Navarro Herrero, del restaurante En Copa de Balón (Valladolid), galardonado con el Premio Tantum Ergo Rosé SWM3 y 500 euros. El segundo accésit fue para Nathalia Bermúdez de Armas, del restaurante Maza y Cerón (Murcia), que obtuvo el Premio Tantum Ergo Blanco SWM3, también dotado con 500 euros.

El Sparkling Wine Master by Tantum Ergo está organizado por Bodegas Hispano Suizas, Efecto Directo y Gastrónoma Valencia, con el apoyo institucional de Turisme Comunitat Valenciana, la colaboración del Concours Mondial de Bruxelles – Sparkling Wine Session y la cristalería oficial Euroselecció – Riedel.

Durante el acto, Pablo Ossorio, enólogo y fundador de Bodegas Hispano Suizas, destacó el compromiso de la bodega con la excelencia: «Desde el principio apostamos por este proyecto porque creemos en el talento y en el trabajo bien hecho. Queremos situar al espumoso valenciano en el nivel de los grandes vinos del mundo, con exigencia, formación y orgullo de origen.»