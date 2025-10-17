M de Alejandría, Mejor Vino del Mediterráneo

Chema Ferrer Valencia Viernes, 17 de octubre 2025, 07:46 Comenta Compartir

En el marco de Alicante Gastronómica 2025 se ha celebrado su concurso de vinos y M de Alejandría ha recibido un doble reconocimiento, Medalla de Oro en Categoría de Dulces y Gran Medalla de Oro, por ser el vino más valorado por el jurado entre los 130 vinos presentados al concurso. El vino ha obtenido una puntuación de 98 sobre 100 puntos. Este es un concurso organizado por Alicante Gastronómica y la Cámara de Comercio de Alicante con la colaboración de ASPA, la Asociación de Sumilleres de la Provincia de Alicante.

La Finca La Alberca

Los bancales de Moscatel de Alejandría del término de Teulada-Moraira y los vinos que con el fruto de sus vides se producían debieron enamorar a Cristina Rodríguez Vicente, que decidió emprender el camino de la excelencia en la elaboración de un vino inspirado en los vinos de hielo a partir de esa variedad. Este sueño lo hizo realidad a partir de la puesta a punto de una finca familiar, La Alberca. En sus terrazas abancaladas, regadas todas las madrugadas por el rocío que exhala el cercano mar, plantó nuevas cepas de moscatel en 2014 en una superficie de hectárea y media y lideró la elaboración de uno de los vinos más prestigiosos que se pueden encontrar en la Comunitat Valenciana, M de Alejandría.

El clima de la zona y la proximidad al mar hace de este enclave, un sitio perfecto para el cultivo de la uva de Moscatel de Alejandría. Los viñedos de la finca se distribuyen en siete bancales delimitados por los característicos muros de piedra seca, patrimonio protegido por la Unesco. Plantación en vaso y en espaldera. Los primeros resultados se obtuvieron en 2017 en el que se pudieron poner en el mercado las primeras 1.200 botellas.

Ampliar La bodega y su viñedo. LP

Vinos de edición limitada

De cada vendimia se obtienen series limitadas y numeradas. Actualmente se puede encontrar en el mercado las 2900 botellas obtenidas de la Vendimia 2024. Cristina Rodríguez Vicente, CEO, ha valorado mucho este reconocimiento ya que coincide con el décimo aniversario del proyecto y es una señal más de que el camino es el correcto en un proyecto donde prima la calidad y la excelencia. Además en 2025 su hija Cristina Tro Rodríguez se incorpora a la empresa familiar. Para Cristina, este reconocimiento es un claro ejemplo de que el trabajo y la cultura del esfuerzo tienen su recompensa, algo que su madre siempre ha querido inculcarle. Para finalizar madre e hija han dedicado este premio a todas las personas que han creído y apoyado a M de Alejandría a lo largo de estos diez años, en sus palabras, «Este reconocimiento también es suyo.»

Ampliar Entrega del galardón en Alicante Gastronómica 2025. LP

Vino de hielo en la comarca de la Marina

M de Alejandría es un vino blanco dulce elaborado congelando las uvas moscatel, inspirado en los vinos de hielo. El vino de hielo es una rareza extraordinaria que suele ocurrir en latitudes muy al norte, en países como Alemania y al otro lado del Atlántico, en el Canadá. Los vinos de hielo son siempre un reto para el enólogo de aquellas latitudes, ya que el punto exacto de vendimia llega con la sazón medida y ha de hacerlo en las horas tempranas de la mañana, cuando el frío hace que los dedos queden rígidos e insensibles. En tierras meridionales, como estos bancales de la Marina Alicantina, los racimos se seleccionan y vendimian manualmente y en cajas de unos 9 kg se introducen en un camión frigorífico llegando a alcanzar -10ºC. El agua que forma el mosto se congela y cristaliza rompiendo las células de la piel liberando componentes aromáticos. A partir de ese momento, comienza su vinificación.

En copa muestra un atractivo tono amarillo pajizo con irisaciones áureas, limpio y brillante. Aromas afrutados y florales típicos de la variedad, como rosas y jazmín a los que se añaden toque melíferos y balsámicos. En boca sensaciones melosas, agradable dulzor y exquisita acidez cítrica, vuelta floral en el retrogusto.