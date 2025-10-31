Los vecinos lo advierten: hay una nueva sustancia de moda en Micer Mascó

Suplementos Viernes, 31 de octubre 2025, 12:06 Compartir

Lo que parecía un rumor se ha confirmado: en la calle Micer Mascó está pasando algo. El vecindario asegura que cada día son más los que acuden en busca de una sustancia que genera adicción y, según dicen, un efecto visible de inmediato: los enganchados tienen una sonrisa instantánea y un chute de energía.

«Yo al principio no entendía qué pasaba. Pensaba que era algo puntual, pero cada día vienen más y más», explica una vecina del barrio, sorprendida por el trasiego constante. «Se les nota en la cara… salen distintos, como más felices», añade.

Durante las últimas semanas, los vecinos del entorno de Mestalla han sido testigos de un flujo continuo de personas que acuden al mismo punto del barrio, atraídos por algo que, según los rumores, genera bienestar, buen humor y aumenta la concentración. La expectación ha ido en aumento, hasta que finalmente se ha revelado el origen de este peculiar fenómeno.

Adicto y Adicta llega a Micer Mascó

El foco de esta adicción está en el número 36 de la calle Micer Mascó, donde acaba de abrir sus puertas la cafetería Adicto y Adicta, el nuevo local de Grupo Gastroadictos, conocido por proyectos como Barecito, Bar Cassalla o Bar Mistela.

En este caso, la «adicción» tiene nombre y sabor. En Adicto y Adicta lo que engancha es el café de especialidad, las tortillas de patata recién hechas y las tartas de queso artesanales que ya están despertando pasiones entre los primeros visitantes.

«Queríamos crear un lugar que provocara placer inmediato», explican desde el equipo del grupo. «Aquí la gente viene a por su dosis de cosas buenas: café, tortilla y dulces. Algo a lo que 'engancharse' está más que permitido».

Con esta apertura, Gastroadictos amplía su universo gastronómico apostando por una cafetería que combina el producto de calidad, la cercanía y un interiorismo cuidado.

Sobre Grupo Gastroadictos

Grupo Gastroadictos está formado por un equipo de hosteleros valencianos que desarrollan proyectos gastronómicos con identidad propia, coherentes con su entorno y con una fuerte conexión con la cultura local. Entre sus restaurantes se encuentran La Sastrería, Bar Mistela, Bajoqueta Bar y Barecito, todos con un denominador común: la búsqueda del equilibrio entre creatividad, oficio y autenticidad mediterránea.

