La alta cocina valenciana tiene una nueva representante en el panorama nacional. Estefanía Reyes Alarcón, estudiante del Centro de Formación Profesional Altaviana de Valencia, ... se ha clasificado entre los diez finalistas del XIII Premio Promesas de Alta Cocina, organizado por Le Cordon Bleu Madrid. En apenas unos días, se enfrentará al reto definitivo: demostrar su talento y creatividad en la gran final del certamen. Este prestigioso concurso de ámbito nacional está dirigidp a jovenes talentos menores de 25 años de cualquier centro de cocina del país. Ofrece una gran oportunidad para su futuro profesional, pués el ganador optará a una beca valorada en 40.000 euros, que le permitirá estudiar el reconocido Grand Diplôme, y el segundo ganador, a una beca valorada en más de 23.000 euros para cursar un diploma en cualquiera de las especialidades que ofrece la escuela.

A sus 21 años, esta joven de origen mexicano ha logrado destacar entre los mejores estudiantes de cocina del país. Llegó a Valencia hace dos años para estudiar en Altaviana y con esfuerzo, dedicación y muchas horas de práctica en su escuela, ha ido perfeccionando su plato para la final en el concurso culinario juvenil, con el que pretende reflejar la esencia de la huerta valenciana a través de ingredientes autóctonos.

El reto de la final consiste en elaborar un plato en cuatro horas con un ingrediente principal: la dorada. Para acompañarlo, los aspirantes disponen de una selección cerrada de ingredientes, entre los que figuran chipirones, mejillones y una variedad de verduras y frutos secos. «Cuando vi la lista de ingredientes, me di cuenta de que muchos eran típicos de la huerta valenciana: naranjas, almendras, espinacas, espárragos... Decidí que mi plato girara en torno a ellos, resaltando la naranja como protagonista», explica Estefanía. Su propuesta combina la tradición y la innovación con técnicas clásicas francesas, como la salsa beurre blanc, a la que dará un toque vanguardista con salsa caviar.

Hace unas semanas, cuando recibió la noticia de su clasificación, la emoción y la incertidumbre marcaban su preparación. «Tenía muchas ideas en la cabeza, pero no sabía si me daría tiempo a ejecutarlas bien o si el plato realmente me convencería», confiesa. Ahora, tras muchas jornadas de práctica, se siente más segura: «Lo importante ahora es repetirlo, perfeccionarlo y llegar lo más preparada posible».El apoyo de su centro ha sido clave en este proceso. «Mis profesores han sido increíbles, especialmente Patricia Martínez, quien ha coordinado todo conmigo. Se ha volcado, su apoyo y su perspectiva me han ayudado mucho», cuenta agradecida.

Estefanía siempre ha tenido clara su vocación culinaria, pero su conexión con Valencia fue determinante en su decisión de estudiar aquí. «Mi hermano vive en Valencia desde hace 13 años y cuando vine a visitarlo me enamoré de la ciudad, de su gastronomía y de su gente. Desde entonces, supe que quería formarme aquí». Su llegada en 2023 marcó el inicio de un camino que la ha llevado hasta la final del Premio Promesas. «Desde que vi a Sarah Olivares, la candidata de Altaviana del año pasado, me fijé en este concurso. Me emocioné muchísimo cuando supe que había sido seleccionada».

Más allá del concurso, Estefanía tiene claro su objetivo: seguir formándose y evolucionando como chef. Su próximo paso es cursar el grado superior de gastronomía en Valencia y, más adelante, especializarse en pastelería o dietética. También sueña con trabajar en cocinas de autor y, a largo plazo, abrir su propio restaurante. Pero su ambición no se limita a España. «Me gustaría conocer otras gastronomías, especialmente las de Italia, Francia y Sudamérica. Perú, Chile y Colombia tienen cocinas muy potentes que aún no se han explorado del todo».

De momento, su reto inmediato está en Madrid, donde se medirá con algunos los mejores estudiantes de cocina del país en la gran final del Premio Promesas de Alta Cocina 2025. Pase lo que pase, Estefanía ya ha demostrado que tiene talento, determinación y una identidad culinaria que la hacen brillar, con un pedazo de Valencia en cada plato que cocina.