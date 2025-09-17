València celebra el World Paella Day 2025: la paella como idioma universal

Suplementos Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:33 Compartir

Como es tradición cada 20 de septiembre, València se prepara para rendir homenaje a su plato más internacional en una de las fechas más señaladas del calendario gastronómico. Este año, el World Paella Day se celebrará en el Tinglado 2 de La Marina de València (Plaça de l'Aigua), con el lema «Paella, un idioma universal», consolidando así un certamen que ya trasciende fronteras y que reivindica a la ciudad como la cuna indiscutible de la paella.

El gran desafío: World Paella Day 2025

El acto central de la jornada será, un año más, el certamen donde 12 chefs de todo el mundo competirán para alzarse con el título de mejor paella del mundo elaborada por un cocinero internacional. Cada participante, seleccionado entre medio centenar de aspirantes, traerá a València su bagaje gastronómico para reinterpretar con personalidad propia el plato más icónico de la cocina valenciana.

Los aspirantes pasarán varios días en la ciudad y su entorno, participando en un completo programa de actividades culturales y formativas: visitas a l'Albufera, la huerta valenciana, la Lonja del pescado, los mercados municipales y enclaves patrimoniales de la ciudad. La intención es que se impregnen de la esencia de la paella y de la despensa mediterránea que la hace posible.

El concurso podrá seguirse en directo en el Tinglado 2 (Plaça de L'Aigua) y contará con degustaciones de paella a precios populares, en un ambiente festivo que acercará el certamen al público valenciano y visitante.

Más que un concurso: una experiencia

El World Paella Day permitirá a los cocineros sumergirse en la historia y los sabores de la paella, acompañados por productores locales y maestros paelleros que compartirán su conocimiento. La experiencia no se limita a la competición, sino que persigue formar embajadores internacionales de la paella y de València como destino mediterráneo sostenible.

Aunque el concurso está reservado a chefs acreditados, los ciudadanos podrán vivir en directo la emoción de la jornada en la Plaça de l´Aigua, (La Marina). Degustaciones, showcookings y actividades relacionadas con la paella convertirán el 20 de septiembre en una auténtica fiesta popular en torno al plato más universal de la gastronomía valenciana.

El World Paella Day es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de València y la Fundación Visit València, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, Turisme Diputació de València y Turespaña. El certamen no sólo reconoce la paella como seña de identidad cultural e histórica de la Comunitat Valenciana, sino que también proyecta la ciudad al mundo como un destino gastronómico sostenible y saludable.