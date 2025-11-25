Triunvirato de proyectos jóvenes en la Gala Michelin 2026

Contaba Quique Dacosta en la alfombra roja, a su llegada a la Gala Michelin 2026, cómo recibió las tres Estrellas que alumbran su icónico ... restaurante de Dénia. «Cuando nos dieron la primera y la segunda, todavía no se celebraba una ceremonia, pero la tercera llegó en un acto en el Mandarin Oriental Ritz», señalaba. Da la casualidad de que ahora dirige un restaurante en Madrid, Deessa, con dos Estrellas Michelin, dentro de ese mismo hotel donde tocó el cielo. Así es la vida: todo se conecta. Lo descubrieron anoche tres jóvenes proyectos restauradores de la Comunitat Valenciana, que vieron recompensado tantísimo esfuerzo e ilusión tras las fogones con la concesión de su primera Estrella Michelin. Llavor, Rubén Miralles y Simposio ya lucen en el firmamento, y Dacosta volvió a subir al escenario

Vamos con el recuento de la cita, que esta vez tuvo lugar en Málaga: concretamente, en el malagueño espacio SOHRLIN, perfectamente coloreado para la ocasión. En clave autonómica, Castellón dio el esperado golpe sobre la mesa, al recibir dos galardones en una misma cita, por primera vez en la historia de la provincia. Los reconocimientos empezaron con Llavor, proyecto que arrancaba en Oropesa del Mar en 2024, con el impulso del joven y talentoso cocinero Jorge Lengua. También se iluminaba la casa de Rubén Miralles, abierta desde 2018 en Vinarós, que hasta la fecha tenía un Bib Gourmand en su haber. Valencia no se quedaría sin astro: el héroe interestelar fue Roger Julián, creador de Simposio, un restaurante que ha luchado como pocos por su supervivencia, desde su llegada en 2022 a San Antonio de Benagéber. La apuesta por un pueblo de 10.000 habitantes ha valido la pena.

Ampliar Quique Dacosta recoge el premio especial Mentor Chef, durante la gala en Málaga. MICHELIN

Este palmarés denota la clara apuesta de Michelin por los municipios periféricos, que en realidad es parte de su idiosincrasia fundacional como guía para la guantera. Otra característica en común de los proyectos premiados es la filosofía culinaria: trabajan desde la raíz, se vinculan al territorio con máximo respeto y ponen en valor un tipo de despensa menos conocida. Todos ellos abren camino, como hiciera en su día Quique Dacosta, al que volvemos en esta crónica. Durante la gala, el chef al frente del único tres Estrellas de la Comunitat también subió al escenario, en este caso para recoger uno de los cuatro premios extraordinarios que concedió la Guía Roja. Con el Mentor Chef Award, Michelin reconoce su labor divulgativa y su visión de la gastronomía elevada a arte, que ha tenido una potente influencia posterior.

Ninguna novedad en los Tres Estrellas

Como es habitual en estos últimos años, la Gala Michelin comenzaba con una suerte de alfombra roja, que a las 19 horas daba paso al acto central. Un vídeo de los 125 años de la Guía abría la ceremonia, asegurando que este siglo y cuarto ha pasado «como un sueño». También intervenía por videoconferencia el director internacional de la publicación, Gwendal Poullennec, para alabar «la riqueza de las tradiciones culinarias andaluzas» y poner en valor a la nueva generación de chefs. Si bien la figura que dio continuidad en el escenario fue el presentador Jesús Vázquez, se aplaudió la intervención del actor Antonio Banderas, fundador del espacio Sohrlin Andalucía. La sede de este año era innovadora: dedicada a las artes escénicas, permitió disfrutar de un mágico espectáculo musical, audiovisual y de danza.

Ampliar Escenografía en el espacio Sohrlin Andalucía, previa a la actuación de danza. MICHELIN

Pasando al palmarés general, las primeras Estrellas en entregarse fueron las Verdes, que reconocieron el enfoque sostenible de cinco restaurantes -Ama (Tolosa), Bakea (Mungia), Garena (Dima), Hika (Villabona) y Terrae (Pollença)-. Vendrían también dos de los Special Awards de la velada: el primero para Abel Valverde, gran maestro de la sala en España, seguido de Luis Baselga, reconocido por la sumillería de Smoked Room. Más tarde, se sumarían el Young Chef Award para Juan Carlos García, de Vandelvira (Baeza), y el Mentor Chef para Quique Dacosta. Se comentó que España sumaba 29 novedades hasta llegar a 204 Bib Gourmand, y 128 nuevos restaurantes recomendados hasta ser 784. Desde anoche, los nombres de todos se pueden consultar en la web y hay buenas noticias: Memoria Gustativa (Valencia), Pinea (Ayora) y Arre (Castellón) obtienen el Bib Gourmad en la Comunitat.

Cabe recordad que la edición de este año abarca España y Andorra 2026, donde hay siete restaurantes reseñados. En la categoría de una Estrella, hay 25 incorporaciones. Pero más llamativo fue el reconocimiento de hasta cinco nuevos restaurantes con dos Estrellas: tres en Barcelona (Aleia, Enigma y Mont Bar), otro en la leridana localidad de Bellvís (La Boscana) y el último en Madrid (Ramón Freixa Atelier, que la recupera tras el cambio de local). En total, 37 en la categoría. Y en el apartado de la gloria, el de las Tres Estrellas, se mantenían las 16 condecoraciones repartidas por todo el territorio nacional: Abac, Akelarre, Aponiente, Arzak, Atrio, Azurmendi, Cocina Hermanos Torres, Cenador de Amós, Disfrutar, Quique Dacosta, DiverXO, El Celler de Can Roca, Martín Berasategui, Lasarte, Noor y Casa Marcial.

Terminemos con la gala más allá de la gala, o lo que es igual, con todo aquello que sucede en las inmediaciones del escenario, Michelin volvió a apostar por un cóctel colaborativo. Nueve chefs malagueños con Estrellas, coordinados por dos grandes embajadores de la alta cocina andaluza —el restaurante Bardal (2*), con su chef Benito Gómez a la cabeza, y el restaurante Skina (2*), con Mario Cachinero y Marcos Granda como director— firmaron el menú de la cena de la gala. Se brindó, se disfrutó. Se recibieron abrazos, se secaron lágrimas. Más de uno se libró del disgusto. Otro, tal vez, no vio cumplidos sus sueños. Lo dicho: así es la vida. Un festival de danza con luces rojas. La Comunitat Valenciana registra, tras la velada de Málaga, hasta 29 restaurantes con al menos una Estrella. Un firmamento incandescente.