Los 25 restaurantes que obtienen su primera Estrella, sobre el escenario.

Los 25 restaurantes que obtienen su primera Estrella, sobre el escenario. MICHELIN
GALARDONES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Triunvirato de proyectos jóvenes en la Gala Michelin 2026

Castellón brilla como nunca con una primera Estrella para Llavor y otra para Rubén Miralles, mientras que Simposio se impone desde San Antonio de Benagéber, reivindicando el potencial de los pueblos de Valencia

Almudena Ortuño

Almudena Ortuño

Martes, 25 de noviembre 2025, 22:54

Comenta

Contaba Quique Dacosta en la alfombra roja, a su llegada a la Gala Michelin 2026, cómo recibió las tres Estrellas que alumbran su icónico ... restaurante de Dénia. «Cuando nos dieron la primera y la segunda, todavía no se celebraba una ceremonia, pero la tercera llegó en un acto en el Mandarin Oriental Ritz», señalaba. Da la casualidad de que ahora dirige un restaurante en Madrid, Deessa, con dos Estrellas Michelin, dentro de ese mismo hotel donde tocó el cielo. Así es la vida: todo se conecta. Lo descubrieron anoche tres jóvenes proyectos restauradores de la Comunitat Valenciana, que vieron recompensado tantísimo esfuerzo e ilusión tras las fogones con la concesión de su primera Estrella Michelin. Llavor, Rubén Miralles y Simposio ya lucen en el firmamento, y Dacosta volvió a subir al escenario

