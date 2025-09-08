Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Saona sigue su expansión con su primer negocio fuera de España

El grupo valenciano de restauración prevé abrir un local en otro país de Europa y alcanza los 75 negocios

Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:45

Suma y sigue para el grupo Saona, el dinámico actor del sector de la restauración que ahora anuncia un nuevo plan de expansión que por ... primera vez incluye una operación fuera de España: será la apertura que inaugure su vocación internacional, en un país europeo que fuentes de la empresa declinan identificar. Sus planes son ambiciosos: prevé cerrar 2025 con más de 75 unidades, gracias a un llamativo avance que, según su opinión, «se sustenta en un modelo sólido y una propuesta de valor diferencial que la propia red de franquiciados respalda públicamente».

