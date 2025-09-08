Saona sigue su expansión con su primer negocio fuera de España El grupo valenciano de restauración prevé abrir un local en otro país de Europa y alcanza los 75 negocios

Suma y sigue para el grupo Saona, el dinámico actor del sector de la restauración que ahora anuncia un nuevo plan de expansión que por ... primera vez incluye una operación fuera de España: será la apertura que inaugure su vocación internacional, en un país europeo que fuentes de la empresa declinan identificar. Sus planes son ambiciosos: prevé cerrar 2025 con más de 75 unidades, gracias a un llamativo avance que, según su opinión, «se sustenta en un modelo sólido y una propuesta de valor diferencial que la propia red de franquiciados respalda públicamente».

En un comunicado, la compañía valenciana señala que debutará» en un mercado europeo estratégico que servirá de puerta de entrada a su expansión fuera de España». Según su ceo, Gonzalo Calvo, la clave de este desarrollo reside en factores clave como su apuesta por una carta sustentada en los valores de la comida mediterránea: «Es una de las más saludables que existe, que a todo el mundo le gusta, pero que no está muy desarrollada fuera de nuestras fronteras». Calvo, fundador del grupo, recuerda que doce años después de que viera la luz su apuesta empresarial «que tengamos 70 restaurantes, 58 propios y 12 franquicias, es para mí todo un sueño». «España nos conoce y nos reconoce y esto es muy importante», añade. Y concluye: «Si soy sincero, cuando creamos Saona yo no me esperaba que iba a tener este éxito».

