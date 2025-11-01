Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Huesitos de santo. LP

El sabor del recuerdo, Todos los Santos en l'Horta

Entre el aroma de los boniatos asados y los huesitos de santo, los pueblos valencianos celebran la memoria de los ausentes con recetas que mantienen viva la tradición

Nacho Roca

Catarroja

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

En pueblos como Catarroja, Torrent, Burjassot o Silla, la jornada de Todos los Santos no es solo una fecha de visita al cementerio, es también ... un ritual culinario que honra a los ausentes a través de sabores heredados llenos de tradición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  2. 2 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  3. 3

    Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert
  4. 4 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  5. 5 El by-pass y la Pista de Silla, colapsadas en la tarde de este viernes tras varios accidentes
  6. 6 Intenta estafar a un narco con 27.000 euros falsos y acaban los dos en prisión
  7. 7

    Los felices domingos del Rausell
  8. 8

    La incertidumbre se adueña del Palau aunque Mazón se resiste a dimitir
  9. 9

    La jueza obliga a Maribel Vilaplana a entregar el ticket del parking al que le acompañó Mazón tras comer durante la dana
  10. 10

    Más coches, adelantar la implantación a 2027 y llegar a más barrios, exigencias de la oposición para aprobar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El sabor del recuerdo, Todos los Santos en l'Horta

El sabor del recuerdo, Todos los Santos en l&#039;Horta