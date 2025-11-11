Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat esta semana y señala las zonas donde caerán

Ricard Camarena repite en el TOP 10 de los mejores restaurantes vegetales del mundo

El cocinero valenciano mantiene su puesto de privilegio en una prestigiosa relación que incluye también a La Salita y Fierro entre los treinta mejores

J.A.L.

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:04

Comenta

Ricard Camarena Restaurant se mantiene como referente gastronómico internacional, al repetir en la sexta posición entre los mejores restaurantes vegetales del mundo, según anunciaron este ... martes los editores de la prestigiosa clasificación de la We're Smart Green Guide, en una gala que ha tenido lugar en Londres. El restaurante del cocinero valenciano se mantiene por segundo año consecutivo en una privilegiada sexta posición como mejor restaurante vegetal del mundo. Este reconocimiento internacional «apuntala la propuesta verde de Ricard Camarena, al mismo tiempo que reconoce su labor creativa y sostenible con los vegetales en la alta cocina», señala el restaurante en un comunicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  3. 3 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano': «Esta vez no hay un hasta pronto»
  4. 4

    Aparecen toneladas de material donado en un solar de Algemesí un año después de la dana
  5. 5

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  6. 6 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  7. 7 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
  8. 8 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  9. 9

    La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
  10. 10 La misteriosa historia de Selim: siete meses desaparecido y una aparición súbita en Algemesí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ricard Camarena repite en el TOP 10 de los mejores restaurantes vegetales del mundo

Ricard Camarena repite en el TOP 10 de los mejores restaurantes vegetales del mundo