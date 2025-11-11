Ricard Camarena repite en el TOP 10 de los mejores restaurantes vegetales del mundo

Ricard Camarena Restaurant se mantiene como referente gastronómico internacional, al repetir en la sexta posición entre los mejores restaurantes vegetales del mundo, según anunciaron este ... martes los editores de la prestigiosa clasificación de la We're Smart Green Guide, en una gala que ha tenido lugar en Londres. El restaurante del cocinero valenciano se mantiene por segundo año consecutivo en una privilegiada sexta posición como mejor restaurante vegetal del mundo. Este reconocimiento internacional «apuntala la propuesta verde de Ricard Camarena, al mismo tiempo que reconoce su labor creativa y sostenible con los vegetales en la alta cocina», señala el restaurante en un comunicado.

El cocinero ha reconocido que para su equipo y para él es «un placer» formar parte de este selecto grupo de cocineros, de este «movimiento maravilloso que Frank impulsó hace ya algunos años y del que siempre nos sentimos partícipes», ha añadido. Camarena ha dado las gracias al creador de esta guía, Frank Fol, «por hacerlo posible, por creer en la gastronomía desde un punto de vista tan sostenible y tan respetuoso». Ricard ha destacado que la guía este «muy enfocada en los cocineros, en los productores y en el mundo vegetal». Además aprovechó en un vídeo para dar la «enhorabuena a todos los que ha recibido reconocimientos, porque sois referentes para nosotros.»

Durante el último año, Ricard Camarena ha profundizado todavía más en el mundo vegetal y mantiene un menú totalmente vegetariano en su carta, que incluso puede llegar a convertir en vegano. Además, ha continuado desarrollando la marca Letern Sin Desperdicio, con el objetivo de reducir el desperdicio alimentario prácticamente a cero, maximizando el aprovechamiento de productos en todas sus etapas.

La We're Smart Green Guide es la guía más prestigiosa dedicada a la cocina vegetal a nivel mundial. Reconoce a los restaurantes que destacan por su innovación, sostenibilidad y el uso creativo de vegetales en sus propuestas gastronómicas. Incluye en su relación de honor a un trío de restaurantes que se definen como «intocables» (Xavier Pellicer, René Mathieu y Emile van der Staak) y sitúa en el primer puesto al español El Invernadero, seguido por el peruano Central y el chino Landre. Entre los treinta mejores figuran dos valencianos más: La Salita en el puesto 11 y Fierro en el 29.