Reveladas las hamburgueserías participantes de la Champions Burger de Mestalla

28 de mayo 2025

La capital valenciana se convertirá una vez más en el epicentro de la gastronomía de hamburguesas con el regreso de «The Champions Burger» a Mestalla. Del 5 al 23 de junio, el estadio del Valencia acogerá por segundo año consecutivo este multitudinario evento, que busca coronar la 'Mejor hamburguesa de España'.

Tras el rotundo éxito de la edición anterior, que atrajo a más de 350.000 visitantes, se espera que la afluencia sea igualmente masiva en esta ocasión. Un total de 25 hamburgueserías de alto nivel, a bordo de sus «food trucks», encenderán sus parrillas para ofrecer sus creaciones y competir por el favor del público valenciano.

La entrada al evento será gratuita, y los asistentes podrán disfrutar de una experiencia renovada con novedades y atracciones. Entre ellas, destaca un impresionante pórtico luminoso con neones en la entrada, inspirado en las legendarias carreteras de Estados Unidos, que se iluminará el día de la inauguración.

Entre los establecimientos participantes se encuentran nombres como Street Food, La Muralla, Dak Burger, The Vicbros Burger, Godeo, Nola Smoke, Rico, Tokio, Vacarnal, Circo, Poison, Soda Bus, Marlons y The Ranch Smokehouse. A estos se sumarán propuestas locales que jugarán en casa, como Tarantín Chiflado, Jenkin's, Soul, Pizbur y Algo Diferente, todas ellas valencianas.

Para acompañar las hamburguesas, el evento contará con el «food truck» de Ybarra, ofreciendo patatas fritas. Los amantes del dulce tendrán a su disposición opciones variadas con la pastelería Ioan (dónuts), Las Torres de Ciriaco (tartas de queso), Locopolo (helados) y Puto Café (cafés y tés). Además de la oferta gastronómica, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades lúdicas.

Una de las grandes novedades de esta edición es un espacio exclusivo dedicado a los restaurantes de reconocidos «influencers» del país, quienes presentarán sus originales creaciones, aunque no serán sometidas a votación. Los visitantes podrán degustar las hamburguesas de Moflete (del youtuber Joe Burger), El Barco by La Cocina del Pirata (de Sergio Enciso), The Ox (de Pablo Cabezali, «Cenando con Pablo»), y Hades (de Elías Dosunmu). También estará presente Gottan Grill, galardonada como 'Mejor hamburguesa de España' y 'Mejor hamburguesa de Europa' en 2024, y Cheeck's, que ofrecerá una hamburguesa de pollo.

El público jugará un papel fundamental en la elección de la 'Mejor hamburguesa de España', ya que serán los propios asistentes quienes votarán por sus favoritas. El proceso es sencillo: tras degustar la hamburguesa, solo tendrán que escanear el código QR del ticket de compra y valorarla, teniendo en cuenta aspectos como el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad.

«The Champions Burger» mantiene también su compromiso con la sostenibilidad, instalando contenedores para el reciclaje de vasos reutilizables en cada ciudad, fomentando la reducción de residuos y su reutilización.

Además, el evento demuestra su compromiso con causas sociales. Durante la visita a Mestalla, se habilitará una zona solidaria en colaboración con la Carrera Valencia contra el cáncer de páncreas. En este espacio, los asistentes podrán informarse sobre la carrera solidaria del 16 de noviembre y cómo unirse a esta iniciativa en apoyo a la lucha contra esta enfermedad. También podrán participar en una actividad solidaria con un coste simbólico de 1 euro, cuya recaudación se destinará íntegramente a esta causa, enmarcado en la estrategia de responsabilidad social corporativa del evento.