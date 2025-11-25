Así es el menú del restaurante de Martín Berasategui, el cocinero español con más estrellas Michelin El chef es toda una eminencia de nuestra cocina y cuenta con diferentes locales en todo el país

A. Pedroche Martes, 25 de noviembre 2025, 16:13

Martín Berasategui es uno de los nombres más importantes en la alta cocina española de los últimos 50 años. Nació en San Sebastián hace 65 años y desde su juventud estuvo muy unido a la cocina. Sus padres y su tía regentaban el Bodegón Alejandro, una popular casa de comidas ubicada en el casco viejo de la capital donostiarra y con la que obtuvo su primera Estrella Michelin. Tras años formándose y trabajando en varios de los mejores restaurantes de Francia y el principado de Mónaco, es en los 90 cuando su carrera en nuestro país empieza a despegar de manera vertiginosa.

En 1993 inaugura junto a su mujer, Oneka Arregui, el Restaurante Martín Berasategui en Lasarte-Oria, a 7 Km de San Sebastián. Con sólo seis meses abierto consigue la primera Estrella Michelin; tres años después recibe la segunda y en la guía de 2002 le otorgan la máxima calificación de la emblemática guía, tres.

Actualmente es el cocinero español con más estrellas Michelin. Un total de 12. Eso sí, repartidas en diversos restaurantes. El principal y fuente de todo lo que ha seguido después es el que lleva su nombre. Ubicado en Lasarte-Oria, es todo un templo y su local insignia. ¿Qué se come y cuanto cuesta el menú en este restaurante de tres estrellas Michelin? En primer lugar, hay que aclarar que los clientes pueden reservar el menú degustación o el menú a la carta. Ambos tienen un precio de 395 euros por persona sin maridaje. Con maridaje el coste sube a 605 euros. El IVA está incluido en ambos casos.

En el primero se pueden degustar diferentes elaboraciones como panes de larga fermentación, pan de fenogreco y brioche de tocineta ibérica. También milhojas caramelizado de anguila ahumada, foie gras, cebolleta y manzana verde, gilda con tartar de atún Balfegó, cremoso de anchoas, guindilla helada y caldo de alcaparras Agrucapers, merluza D&Burela asada a la brasa, mermelada de algas, plancton y moluscos al aroma de especias y coco, bogavante, escabeche de cítricos, hinojo y fritura de tapioca con papada ahumada o brioche aireado a la naranja confitada, cremoso helado de café espresso y whisky de malta escarchado, entre otros muchos platos que también forman parte de la experiencia.

El menú a la carta ofrece a los comensales la posibilidad de comer seis aperitivos, seguidos de entrante, plato principal y postre a elegir, con la posibilidad de escoger medias raciones, tal y como especifican en su página web, donde también pueden verse con antelación las opciones que esperan al comensal para poder escoger. Aperitivos como ventresca ahumada sobre etéreo de apio, menta y bergamota, dúo de calamar y su tinta o canelón de crustáceos, pepino dulce cristalizado, trucha Pirinea y jugo de hierbas cítricas.

Entre los entrantes hay opciones como ostra con néctar de morrón asado, rábano verde y algas crujientes o ravioli de pasta fresca, espinaca trufada y tubérculos; entre los principales, además de las opciones de pescado que también están en el menú degustación (tanto la merluza como el bogavante), hay solomillo de vaca gallega asado a la brasa sobre lecho de clorofila de acelgas y bombón de queso, lomo de ciervo asado al carbón, mini pepino al curry, foie-gras en reducción de tempranillo, albaricoque escarchado y tamarindo y chuleta de cordero lechal, tallo meloso de colinabo, perla de cebolleta rellena y olivas negras. Todo ello va seguido de un prepostre, un mojito frío y caliente, y después, de un postre a elegir.