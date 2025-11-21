Cónclave arrocero en el Tancat de L´Estell de la Albufera

Chema Ferrer Valencia Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:09 Comenta Compartir

El Tancat de L´Estell de Arroz Tartana, en el corazón de la Albufera, ha sido el lugar escogido por la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana (AGCV) para reunir a productores de arroz, expertos y cocineros en una jornada dedicada a la cultura del arroz y en la que se ha analizado el presente y futuro de esta gramínea tan valenciana y a la vez poniendo en valor su relevancia cultural y culinaria.

Desafíos y estrategias para el arroz de la Albufera

La jornada arrancó con una mesa redonda moderada por Sergio Terol, presidente de la AGCV, que congregó a destacados expertos del sector. Participaron Luis Blanch, agricultor arrocero y profesor de topografía en la Universidad Politécnica de Valencia; Rafa Máñez, agricultor y propietario de Arroz Ciudad de Sueca; Raúl Corbí, fundador y gerente de Agricorbi; Juan Valero, fundador y gerente de Arroz Tartana; Vicente Rioja, chef del restaurante Rioja y Raúl Magraner, cocinero y alma mater del restaurante Bonaire de El Palmar. El debate profundizó en temas cruciales como los resultados de la campaña 2025, los impactos del cambio climático en el cultivo, las restricciones normativas fitosanitarias y la volatilidad de los precios. Los ponentes coincidieron en la importancia de adoptar estrategias que mejoren la rentabilidad de los agricultores sin comprometer la sostenibilidad ambiental y económica de la Albufera. Además, se abordó la evolución de la paella valenciana, su proyección internacional y las tendencias gastronómicas que buscan innovar respetando las raíces tradicionales.

Las variedades de arroz albufera y marisma fueron puestas a examen. LP

Visita al tancat histórico y degustación gastronómica

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la urgencia de conectar el sector arrocero con los consumidores, tanto profesionales —como restaurantes e industria alimentaria— como domésticos. Los participantes destacaron la necesidad de promover las variedades locales de arroz actuales, como el albufera y el marisma; los chefs Rioja y Magraner reflexionaron sobre cómo la paella, símbolo universal de la gastronomía mediterránea, puede adaptarse a nuevos paladares sin perder su esencia auténtica. Esta conexión necesaria no solo busca educar al público sobre el origen y la calidad del producto, sino también fomentar un consumo responsable que apoye a los productores locales en un contexto de desafíos globales.

Tras el debate, los asistentes recorrieron un tancat histórico, un espacio emblemático que ilustra el entorno natural y agrícola que nutre la producción arrocera de la Albufera. Esta experiencia inmersiva permitió apreciar de cerca el paisaje único que ha dado vida a tradiciones milenarias. La jornada culminó con un menú diseñado para exaltar la riqueza del arroz valenciano. Entre los platos destacaron el esgarradet con mojama y una tradicional Cebollá d'anguiles, a las que siguieron dos paellas valencianas de la Albufera con pato, elaboradas con dos variedades de arroz distintas: albufera y marisma. La selección se acompañó de vinos y cavas valencianos, creando un cierre que fusionó historia, naturaleza y sabor.

Nuevos desafíos para el sector del arroz valenciano. LP

La Jornada sobre la cultura del arroz, organizada por la AGCV —fundada en 2004—, fomenta de este modo el conocimiento del sector arrocero, difundir sus valores culturales y promover un diálogo fluido entre agricultores, industria y gastronomía. Esta entidad se dedica a elevar la excelencia culinaria de la Comunidad Valenciana, apoyando al sector agroalimentario y proyectando su patrimonio más allá de las fronteras regionales. En un mundo donde la sostenibilidad y la tradición buscan un encuentro armónico, iniciativas como esta ponen en valor el arroz no solo como un ingrediente, sino como un pilar de la identidad valenciana.