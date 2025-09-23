El restaurante de Valencia donde Sebastián Yatra 'cocinó' y disfrutó de una paella El colombiano también compartió un momento con Dani Parejo

Sebastián Yatra actuó este domingo en Valencia en un nuevo concierto en el Roig Arena. El popular cantante colombiano ya ha podido disfrutar del espectacular pabellón en el que jugará sus partidos Valencia Basket. El artista deslumbró con su shoy también tuvo tiempo para disfrutar la maravillosa gastronomía valenciana.

Cómo no, Yatra comió una deliciosa paella valenciana. No solo eso, sino que también se encargó de echar el arroz en las cocinas del restaurante Poble Nou, ubicado en el Roig Arena. El establecimiento cuenta con el reconocido chef Miguel Martí.

«Un homenaje a la ciudad y a las raíces. Encapsula la esencia y la tradición valenciana. Poble Nou es km0, fuego y origen», destacan en la web del Roig Arena. El restaurante cuenta con diversos arroces y fideuás, además de entrantes como la sepia bruta encebollada, la titaina o el carpaccio de calabacín y queso feta.

«Estamos en Valencia cerrando el 2025 y nos quedará siempre la canción para regresar. Qué chimba de paella», señalaba Yatra mientras bailaba en la cocina junto a su equipo y miembros del restaurante. Al mismo lugar acudió unos días antes el cantante español Manuel Carrasco, que actuó en el Roig Arena el sábado.

Yatra también tuvo tiempo para compartir un rato con el exfutbolista del Valencia y actual jugador del Villarreal Dani Parejo. Ambos subieron una foto juntos con la camiseta del mediocentro.