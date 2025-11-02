El restaurante de los famosos en Valencia al que ha acudido un popular presentador Frank Blanco, de visita en la capital del Turia

Una parada obligatoria para muchos famosos que acuden a Valencia es el restaurante italiano Santa Rita, en el que disfrutan de un buena pizza o un plato de pasta. Habitualmente es el sitio escogido por gran parte de futbolistas de Valencia o Villarreal, ya que nombres como Hugo Duro, Pepelu, Mouriño, Moleiro, Dimitrievski o el entrenador Marcelino han estado allí recientemente.

Fuera del planeta fútbol, nombres como el de los actores Ricardo Darín, Blanca Suárez o Luke Evans también han pasado por este local. El último rostro vinculado a la televisión que ha querido probar su comida ha sido el presentador Frank Blanco.

Ha sido el propio restaurante quien ha compartido una imagen con él a través de sus redes sociales: «¡Felices con la visita del presentador de televisión @frankblanco_oficial! ¡Gracias por elegir Santa Rita! ».

Frank Blanco, nacido en Barcelona en 1975, tiene una extensa trayectoria en los medios de comunicación en España. Ha presentado distintos programas musicales como 'Del 40 al 1' y también en 2008 el mítico 'Caiga quien caiga' en La Sexta. En 2012 fue colaborador de 'Gran Hermano' con Jordi González.

Entre 2013 y 2019 dirigió 'Zapeando' en La Sexta, y al mismo tiempo era responsable del programa despertador de Kiss FM y Hit TV, Las mañanas Kiss de 6:00 a 11:00 de lunes a viernes. Este 2025 ha presentado junto a Verónica Dulanto 'TardeAR', aunque el espacio finalizó en septiembre de 2025.