Las recetas creativas que nunca volveré a probar

Dicen que el hombre es la única persona que tropieza dos veces con la misma piedra. En mi caso, la dichosa piedra me persigue para que caiga reiteradamente. El pasado domingo acudí con la familia por segunda vez a ese festival en el que convierten las hamburguesas en fallas gastronómicas llenas de colorines con pseudoingredientes que causarían un derrame cerebral a cualquier nutricionista. El caso es que mientras iba andando entre los foodtrucks (camionetas con comida según la RAE), apareció ante mí el 'naranjito'. No te hablo de la mascota del Mundial de fútbol de 1982 que organizó España, sino del cremaet creativo que se alzó con el premio en el festival que desde hace unos años se celebra en Xeraco. Pasé de largo…

Cuando dimos buena cuenta de las hamburguesas, porque ya te he dicho que soy de buen tropezar, mi mujer me pregunta si quiero probar el 'naranjito'. Tras cuatro negativas y ante las insistentes preguntas, contesto de forma afirmativa. Maldita piedra, siempre ahí. Minutos después aparece ante mí el famoso cremaet creativo. Sólo con olerlo recibí una bofetada glucémica al más puro estilo Bud Spencer. Ron quemado y un café expreso para comenzar. Hasta ahí canónico, pero ahora empieza a torcerse. Viene acompañado con una crema de naranja muy ligera, naranja deshidratada en polvo, granos de café hechos con chocolate, canela en polvo y un bastón de masa sablé crocante elaborada con naranja y almendra no apto si llevas ortodoncia. No voy a entrar en si estaba bien o mal hecho, sólo te diré que a mí no me gustó. Fue el primero y el último. Con esto no te digo que no lo pruebes, ni mucho menos. Todo lo contrario. Lo que sí que me transmitió fue algo que siempre me ha rondado la cabeza: hay recetas tradicionales a las que la creatividad no les sienta bien. Muchos cocineros se empeñan en seguir dando una vuelta de tuerca a los platos de toda la vida que al final se pasan de rosca.

La misma situación del cremaet ya me ocurrió cuando comenzaba en esta profesión de juntar letras. En esa ocasión el escenario fue el CDT de Valencia y las jornadas iban sobre el arroz al horno. Me tocó cubrir la información y había de por medio una comida para los periodistas, así que la felicidad mía y la del resto de compañeros estaba servida. En el momento de sentarse en la mesa no caímos en la cuenta de que había un concurso para innovar la receta original. Otra puta piedra. Creo que ninguno de los comensales desayunó ese día sabiendo lo que se venía. ¡Ay si lo llegamos a saber! Tras los preceptivos aperitivos que ya ni recuerdo, hace su entrada el plato principal: ante nosotros aparece un vaso ancho de los de güisqui con un contenido por capas muy colorido. Nos lo presentaron como el ganador del arroz al horno creativo. Maldecimos en silencio nuestra suerte mientras veíamos pasar cazuelas de barro humeantes con la receta tradicional. El plato, en este caso vaso, iba a base de cremas de arroz, garbanzos, costillas, tomate, ajo, morcilla. Vamos, un 'milhojas cremil'. ¿Sabía a arroz al horno? No del todo pero sí, no te lo voy a negar. ¿Lo volvería a probar? Ni de coña. ¿Merendamos ese día? Como campeones.

Desde hace tiempo tengo la sensación de que hay una liga clandestina de cocineros que compiten entre ellos para ver quién consigue transformar un plato tradicional en la mayor rareza posible. Es como si les diera alergia la palabra normal. Ven una receta humilde, casera, con historia y olor a domingo y sienten el impulso irrefrenable de meterla en un sifón, ponerla en una copa de Martini o convertirla en un cubito de gelatina translúcida que sabe, supuestamente, a tradición deconstruida.

No quiero que me malinterpretes, me encanta la creatividad, de verdad. El mundo sería aburridísimo si todo se cocinase igual desde hace 200 años, pero todo tiene un límite. Comparto la idea de actualizar las recetas antiguas para hacerlas menos pesadas y más digeribles, pero de ahí a convertirlas en un circo de tres pistas hay un abismo. Hay platos que están asociados a la memoria afectiva y gustativa, por eso cuando alguien decide transformarlo todo en una espuma algo se rompe en la ecuación.

Un cremaet, un arroz al horno o en fesols i naps son recetas que no necesitan ser pasadas por un proceso creativo. Mención aparte tiene la paella valenciana, cuya historia blinda cualquier intento de modernizarla. Sin embargo, hay quien se ha lanzado al abismo. Me costó encontrar algún cocinero que se atreviera con ese ímpetu, pero ahí estaba Pedro Venteo, chef profesional que se hace llamar el MonoChef en las redes sociales. Conforme veía el vídeo de la receta mi reloj me iba marcando arritmias y el pulso se me aceleraba. Como aperitivo te diré que antes de iniciar su deconstrucción de la paella valenciana el chef pide perdón por anticipado.

Respira, que comenzamos. Primero cuece arroz con azafrán y lo deja secar para, a continuación, freírlo y que quede crujiente. ¿Tu pulso bien? Ahora hace un caldo con los huesos tostados de pollo y conejo. La carne la tritura y forma un rulo que cocinará a baja temperatura. ¿Por qué tienes la cara roja? Seguidamente, prepara una especie de escalibada con la bajoca y pimiento rojo y se monta un puré de garrofón. Finalmente, hace un aire con un sofrito de tomate y pimentón. Ya tiene lista la 'mise en place'. Empieza el emplatado. Una cucharada del puré de garrofón en plan modernete, un trozo generoso del rulo de carne previo paso por la plancha. Va acoplando trozos pequeños de la verdura y se añade el caldo texturizado. Todo ello se corona con el crujiente de arroz y el aire del sofrito. ¿El plato es creativo? Por supuesto, pero también lo eran las corbatas del periodista José María Carrascal y provocaban cataratas al verlas.

No todo vale en la cocina. La creatividad está para traspasar los límites, pero hay algunos que están bien definidos. Porque un arroz al horno en un vaso no será igual que el que te hacía tu madre los martes con toda la parte de arriba crujiente; ni el cremaet recién sacado de un videojuego de Final Fantasy tendrá el aroma de la charla con amigos tras un almuerzo; ni la deconstrucción de paella sabrá a domingo.

