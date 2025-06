LAS PROVINCIAS premia la valentía de la gastronomía valenciana

Gonzalo Bosch Valencia Lunes, 2 de junio 2025, 21:45 | Actualizado 22:07h. Compartir

«Si no te arriesgas, no hay evolución», afirmaba siempre Ferrán Adrià, padre de la alta cocina en España. Y es que el riesgo, el coraje, las ganas de mejorar enfrentándose a los miedos, son algunos de los ingredientes para que hoy, Valencia y la Comunitat sean un territorio con una gastronomía excelente. Por ello, LAS PROVINCIAS celebraba este lunes 2 de junio su IV gala de 'Historias con Delantal'. A través de estos premios, el periódico quiso poner en valor hasta seis proyectos de la cocina valenciana que, precisamente, se han enfrentado a los miedos para sacar adelante proyectos ambiciosos, de calidad, y que encumbran el territorio y productos valencianos.

La cuarta edición de los premios 'Historias con Delantal' llevaba por título 'La edición de los valientes', en un gesto de LAS PROVINCIAS de romper con las reglas y premiar a aquellos que se atreven a llevar a cabo sus proyectos con decisión y osadía. Unos galardones que se llevaron a debate entre el comité de este periódico. Aunque eso sí, no se tomó ninguna decisión sin antes sopesar todas las sugerencias que ofrecieron los premiados en la edición de 2024. Ese año se reconoció la labor de Begoña Rodrigo y Joaquín Schmidt como cocineros, todo el equipo del Universo Camarena, el proveedor Paco Solaz, la jefa de sala Paquita Pozo y el restaurante Ausiàs.

Este año, y como novedad, los premiados no se clasificaron según categorías, sino sino por motivos por los que realzar su atrevimiento y arrojo a la hora de afrontar sus proyectos. De esta manera, para esta nueva edición no se perseguía tanto la diversidad de disciplinas, aunque la habido, sino hablar de proyectos fuertes que han superado adversidades y se han crecido ante ellas, dispuestos a escribir el futuro de la gastronomía valenciana. Y todo ello, como no podía ser de otra manera, con el recuerdo muy presente de los efectos de la dana del pasado 29 de octubre.

Las redactoras de esta casa Almudena Ortuño y María José Carchano fueron las encargadas de dirigir una gala íntima, humilde, y muy valenciana. Como siempre se ha querido que fuera. Hace ya 13 años que nuestro director Jesús Trelis creó este canal gastronómico, 'Historias con Delantal', y desde entonces ha crecido, madurado y evolucionado de manera que ya ocupa un hueco en el ecosistema gastronómico valenciano. Desde las 19.00 horas de este lunes comenzaron llegar los invitados a la Rotativa de LAS PROVINCIAS, el espacio de esta casa dedicado a multitud de sus eventos. Media hora después, llegaba el momento de los protagonistas.

Antes de comenzar con los premiados, precisamente nuestro director, Jesús Trelis, subió al escenario para dedicar unas palabras a todos los representantes de la gastronomía que se acercaron a vivir con LAS PROVINCIAS estos premios. «Hoy tenemos aquí gente cuya inteligencia se ha nutrido de la pasión, de la experiencia, de tener miradas amplias. Y, sobre todo, por ser buena gente», aseguró Jesús Trelis, que añadía: «Venimos a celebrar la gastronomía valiente y valenciana. Llevo años yendo a muchos restaurantes para percibir su evolución. Entre mesas he conocido a gente extraordinaria. De plato a plato y de año a año. Hoy pueden ser algunos de los premiados».

Tras estas palabras, llegó el turno del primer premio. Acaban de cumplir un año de vida, y ya han disparado la electricidad de Patraix. El premio se entregó a Barbaric por ser jóvenes, vibrantes y atreverse a cocinar en los márgenes. Álex Sánchez y Julia Dewald son los creadores de este concepto. «Es más fácil defender una idea desde tu casa», afirmaba Álex. Por eso eligieron Patraix. También que «el valor no va de no tener miedo. Va de tenerlo, y saber cómo llevarlo». La pareja se mostró entusiasmada con el reconocimiento, lo agradecía, y hasta se atrevió a invitar a todo el público a visitarles para disfrutar de su cocina.

En segundo lugar, llegó el momento más emocionante de la gala. LAS PROVINCIAS no podía olvidar a todos aquellos comercios y locales gastronómicos que lo perdieron todo tras la dana del pasado 29 de octubre. Por ello, el Forn Baixauli de Picanya obtuvo su reconocimiento. Siete generaciones de una familia que no iba a permitir que un montón de barro acabara para siempre con un negocio histórico. Porque Picanya, sin su Forn Baixauli, nunca sería lo mismo. «Baixauli es familia, es tradición, es trabajar sintiéndote bien contigo mismo», afirmó en su entrevista Batiste Rubio, co-propietario del establecimiento junto a su primo, Vicent Baixauli.

Cuando subió a recibir el premio, el llanto al recordar lo que tuvieron que pasar aquel 29 de octubre le impedía articular palabra. ««Para nosotros este premio es una felicidad absoluta porque nos vimos en el barro. Gracias a todos. Hemos Vuelto. Del barro se sale», terminó, antes de posar con su premio homenaje a todos los comercios afectados por la dana.

El evento avanzaba y en tercer lugar llegó el turno de Xaruga, el proyecto de Amparo Nácher situado en 'el otro Cabanyal'. Esa zona de calle de la Reina donde no se prodigan los restaurantes de autor ni las tabernas con encanto. Nácher recibió el reconocimiento de LAS PROVINCIAS por a defensa del barrio, el arrojo de echar a andar en momentos difíciles y su libertad culinaria. Y es que el proyecto comenzó un 28 de octubre... No sé si les suena, pero un día después la provincia vivió la tragedia más importante de su historia reciente.

En el momento de la entrega, Amparo Nácher reconoció que «noviembre fue muy duro. No sabíamos qué hacer nosotros. No era el momento de promocionarse. Anímicamente tampoco estábamos al cien por cien para afrontar el reto». Sin embargo, Xaruga es una realidad. «La idea de negocio es un restaurante pequeño que trabaje el producto de temporada. Que se vea ese respeto por el producto mediterráneo. Xaruga tiene el valor del trabajo. El valor añadido es ese local pequeño, queremos dar calidad. Que se mantenga así y que la gente se vaya contenta«, aseguró la premiada al recibir el galardón.

En cuarto lugar, LAS PROVINCIAS cambió de tercio dentro del mundo gastronómico. El jurado, esta campaña, apostó por premiar también la valentía de los negocios de café de especialidad. Precisamente por trazar su propio camino dentro del café de especialidad, y desde un pequeño tostador de Patraix, recibió su galardón el local FOC. «La gente del barrio nos ha acogido brutal. Buscamos una mayor tranquilidad. que estando en pleno centro, es mucho más agradable. El objetivo es seguir así, que no se nos coma el trabajo. Disfrutar y seguir creciendo», aseguraron sus creadores Víctor Navarré y Pablo Ferré.

La gala avanzó a sus últimos compases y llegó el turno de homenajear a dos personas que empezaron con un pequeño local en Ruzafa y han terminado creando un imperio gastronómico en la ciudad de Valencia. Una estrella Michelín con 'Fierro', cocina argentina en plena Valencia con Doña Petrona, asumir la herencia de la barra de Maipi... Todo ello ha conseguido Tándem Gastronómico, la empresa de dos argentinos que bien podrían se hijos adoptivos de Valencia: Germán Carrizo y Carito Lourenço.

«Agradecer a LAS PROVINCIAS el reconocimiento. Empezamos en esto pensando que podemos cambiar las cosas por medio de la cocina y lo seguimos creyendo», afirmó Germán al recibir el galardón, y añadía: «Nuestro objetivo es devolver la gastronomía mejor que la recibimos. Estamos trabajando para ello y esperamos dejarla muy alta». Por no dejar de crear, innovar e impulsar proyectos en Valencia; por su osadía y su nobleza, Germán y Carito merecían este premio.

Por último, el gran colofón final. Vicente Ordaz, presidente del consejo de administración de À Punt, y Jesús Trelis, tuvieron una pequeña conversación en el sofá azul que acompaña a este periódico en todos sus eventos, como imagen y logo del camino hacia los 150 años que cumplirá esta casa. Ambos periodistas intercambiaron pareceres acerca de por qué sus medios de comunicación ofrecen información gastronómica. «Los medios somos el reflejo de la sociedad, y À Punt y LAS PROVINCIAS queremos más oyentes, más lectores. Con los estudios de audiencias recibimos el 'feedback' de que la información sobre gastronomía gusta», reflexionaba Ordaz.

Del mismo modo, el miembro de À Punt aseguraba que hablar de cocina es «una información que no entiende de edad. Por eso en todas las franjas es posible ofrecer información gastronómica. Es muy útil y a todos nos puede gustar».

Tras la pequeña charla, llegó el turno de premiar aun gran chef 'valenciano' nacido en Alemania. Por tantos años de oficio, por su gran significado para la gastronomía de la región, por nunca rendirse, por siempre levantarse, por haber tomado decisiones atrevidas, incluso a veces alocadas, y por su infinita creatividad. Bernd Knöller, creador del restaurante Riff, fue galardonado tras más de 30 años de exquisita cocina en Valencia. «Sin equipo, nadie es nadie», afirmaba entre risas el chef. Para agradecer dicho reconocimiento, Knöller trajo impresa una crítica que recibió allá por 1994, cuando abrió el restaurante, donde ya se intuía que su propuesta ayudaría a hacer crecer la gastronomía valenciana. Y vaya si lo ha conseguido.

Para finalizar, la gran foto de familia. Todos los premiados con patrocinadores y autoridades en el sofá de LAS PROVINCIAS. Y tras ello, el vino de honor acompañado de gastronomía local, como no podía ser de otra manera. Por los valientes, por los negocios de la dana, por los que se atreven a crear, los versos libres. Por todos ellos, 'Historias con Delantal' cerró su gala 2025 reconociendo el buen trabajo, y al mismo tiempo pensando ya en la gala del próximo año.