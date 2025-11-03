Primateria, encuentro culinario entre el Caribe y el Mediterráneo

Chema Ferrer Valencia Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:32 Compartir

Caribe y Mediterráneo, cocinas que siempre estarán condicionadas por su relación con el mar, llegan a Valencia emparejadas gracias a Primateria, un restaurante que abrió sus puertas este mismo año en el barrio del Eixample de la mano de Jorge Balaguer y de Talía Mabel Amorós.

Jorge, encargado de la sala, es un afamado ilustrador de cómics, pintor y escritor heredero de la saga hostelera que mantuvo durante décadas el pulso de La Pepica, un referente de arroces y cocina marinera valenciana en la playa de Las Arenas de Valencia, Talia ejerce de jefa de cocina, tras una trayectoria ante fogones de diversos estilos y costumbres gastronómicas, ahora ha plasmado en una carta en la que pone en valor la cocina mediterránea con un toque de tradiciones caribeñas.

Ampliar Tomate valenciano

Sí, Jorge y Talia son pareja y su armonía queda indudablemente vertida en la atención al comensal y en lo que se sirve en el plato. El comedor muestra una decoración ecléctica y sobria en la que resalta decorando las paredes parte de la obra de Jorge; comodidad en el mobiliario, vajilla y cristalería seleccionada, sin duda un espacio ideal donde estar y que predispone incluso por la iluminación a centrarse en lo servido en el plato. La brasa (a base del caribeño árbol de marabú) es una de las bazas principales de su cocina junto con los arroces.

Ante una cerveza Turia desfilan algunos de sus platos emblemáticos, como la Ensaladilla de remolacha dominicana, las Patatas arrugadss con mojo, unos curiosos pastelillos de Titaina, Sepia cocinada a la brasa, Castañetas de la playa e incluso en temporada los deliciosos Quipes. Saber que hay siempre una buena oferta de crustáceos y bivalvos frescos.

Ampliar Ensalada de remolacha

Tener en cuenta la cocina sobre el carbón de los pescados de lonja, entre los que encontramos los clásicos rodaballos y doradas, pero también otras piezas que llegan a la cocina según mercado. Por cierto, me chivan que también cocinan el Sancocho, esa suerte de puchero-cocido caribeño popularizado en en los países que pertenecieron al antiguo Virreinato de Nueva Granada, así como en las islas del Caribe hispano.

Ampliar

Siempre arroces DO Valencia

Imposible renunciar al genoma arrocero del apellido Balaguer, era asignatura obligatoria. Partiendo de la efectiva variedad de arroz albufera se cocinan paellas clásicas como la valenciana, la de mariscos o la de bogavante o langosta. También otras muy demandadas como la Paella de rochos, el Arroz negro (con pulpo) o el extraordinario Arroz Primateria, una suerte de arroz seco con marisco pelado destinado a los perezosos que gustan de que cada cucharada de arroz lleve su tropezoncito de mar. A tener en cuanta los arroces caldosos, recomiendo el muy campestre de perdiz y boletus. Los postres siempre hechos en su cocina.

Para finalizar hay que poner en valor que Primateria no es solo un lugar para comer, sino también un manifiesto vivo de la gastronomía sostenible por la importancia que siempre dan a la calidad de los ingredientes y a su origen, preocupándose de que su alacena la nutran productores locales.

Ampliar Carabineros a la brasa

Restaurante Primateria

C/ Joaquín Costa, 27. Valencia

Reservas: 961 912 095 / 686 807 717

www.restauranteprimateria.com