'La Playa', el bar de verano con sabor mediterráneo y música en directo

Más que chiringuito, prefiere denominarlo bar de verano. Juan Lozano es uno de los socios de 'La Playa', un establecimiento a pie de la playa ... del Gurugú, en Castellón. Uno de los primeros y pioneros en establecerse en la zona, allá por el año 1986. Comenzó como un bar de copas, pero fue evolucionando a lo largo del tiempo convirtiéndose en una discoteca. Un cambio en la normativa municipal obligó a adaptar el modelo de negocio y desde 2011 se convirtió en lo que hoy es: un local que combina gastronomía mediterránea, cócteles, zona de hamacas y música en directo.

'La Playa' está abierto al público durante cinco meses, desde mayo hasta septiembre. Con un horario muy amplio que va desde las diez de la mañana hasta las tres de la madrugada y ofrece desayunos, comidas y cenas, además de las copas y cócteles a cualquier hora del día, pero principalmente en horario vespertino y nocturno.

Según explica Lozano, su propuesta gastronómica destaca por su compromiso con el producto local y fresco. «Tenemos muy poco espacio de almacenaje por lo que los productos llegan casi a diario, sobre todo los frescos como la fruta, la verdura o los pescados. La carne nos la provee un elaborador local, del Grao de Castellón, que viene cada día», subraya.

En los desayunos han apostado por el brunch saludable. «Es una tendencia el desayuno tardío, entre las 10 y las 12 de la mañana. Nosotros no hacemos los bocadillos o los típicos almuerzos valencianos», explica. Así, en La Playa se podrá degustar una tostada con tomate, aguacate, jamón y huevo poché, por ejemplo, acompañada de zumo, fruta y café.

Arriba, vista del chiringuito. Abajo, ambiente en uno de los conciertos en dircto y, a la derecha, la terraza junto al mar. LP

Al mediodía, lo más demandado son los arroces, hasta seis variedades diferentes, aunque también se pueden degustar ensaladas y entrantes de pescado y carne. Mientras que por la noche, las opciones son la gama de hamburguesas, tostas y bocadillos, siendo el que más éxito tiene el 'Brioche de Madriz', «Es el típico bocadillo de calamares, pero con salsa sriracha y pan brioche», explica y apuntan que es una apuesta variedad de cocina fusión «para que el cubierto no se dispare de precio», apunta.

Delante del local está la zona de hamacas y camas balinesas, donde se sirven principalmente las bebidas, pero si el cliente quiere comer algo también es posible. Cuenta con una carta, limitada, de vinos, sangrías y cavas y ofrecen hasta nueve carteles diferentes «pero en verano lo que triunfa es el mojito tradicional o de sabores», señala.

Lo que mayormente destaca Juan de su establecimiento es, sin duda, el ambiente que se vive, y el éxito que tiene la música en directo que ofrecen los fines de semana por la tarde-noche. Este ambiente familiar, pero a la vez festivo ha sido clave para su éxito a lo largo de los años a pesar de los desafíos.

Y es que, este año no ha sido fácil en la zona, según explica Juan. «Aunque ha venido mucha gente, el consumo se ha contenido. Hemos salvado la temporada de manera positiva a base de ajustarnos y ofrecer mucha actividad y ocio. La gente gasta cada vez menos».

Además, echan en falta una mayor rotación de turistas en la zona. «Apenas vemos a turistas internacionales La clientela suele ser de Madrid o del norte de España que suelen venir todos los años», explica.

Los que aún quieran disfrutar de la playa, tiene aún tiempo de acercarse a este bar de verano en Castellón y poder disfrutar no sólo de su gastronomía, sino también de conciertos como el que ofrecerá la legendaria banda castellonense Simago Lemons el 12 de septiembre, coincidiendo con la celebración, ese fin de semana, de la concentración motera de la Harley-Davidson (40ª edición del Big Twin) que acoge el Grao de Castellón.