Los platos que no se jubilan ni a tiros

Vicente Agudo Valencia Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:08 Comenta Compartir

No soy de seguir las modas. Huyo de ellas como de la cerveza sin alcohol. Es más, si alguien me dice que se llevan las zapatillas sin cordones sólo por llevar la contraria no me las pondré. Por eso mi armario se compone de pantalones vaqueros, bermudas y polos, muchos polos, de todos los colores y algunos de ellos repetidos. Hay veces que los contemplo y, mientras miro a mi lechón como si fuera Simba, le digo: «Hijo, algún día todo esto será tuyo». Las novedades clonadas no van conmigo. Sin embargo, si hay un sector que se mece con la brisa de las tendencias ese es el de la gastronomía. Muchos restaurantes se comportan como un estudiante perezoso en época de exámenes y copian recetas sin importarle que la pérdida de personalidad de su local es directamente proporcional al número de platos que reproduce sin pudor.

Hay un momento en la vida de cualquier persona que sale a comer fuera -da igual si es de menú del día o de estrella Michelin- y abre la carta y piensa: «¿Pero esto no lo comí exactamente igual la semana pasada… en otro sitio?». Vivimos en la época dorada de la moda de la gastronomía clonada en plan oveja Dolly, una especie de metaverso culinario donde todos los restauradores parecen seguir la misma biblia secreta, un documento oculto de alguna logia que, seguramente, dice algo así: «Hermano, si no tienes tu hummus, tus baos canallitas y tu tartar, no existes en este mundo cruel de foodies y gente de mal vivir». Y ahí van todos, en peregrinación siguiendo a Moisés, a replicar las recetas de moda con una devoción que ya querrían algunos curas los domingos por la mañana.

Los baos bien merecen un concienzudo estudio sociológico por parte de la universidad de Wichita. Un día eran una cosa exótica, una nube oriental que te encontrabas en algún local especializado, y ahora te persiguen allá donde vas. Se salva que, por lo menos, los rellenos van variando en algunos sitios, aunque van tomando la delantera los de rabo de toro. El mollete chino es el Taylor Swift de las cartas de restaurantes: sigue copando los primeros puestos de locales con propuestas desenfadadas para comensales que comen con la mano izquierda, porque en la derecha tienen un móvil poseído por Satán que no para de hacer fotos.

Pero si hay un fenómeno digno de Iker Jiménez es el del tartar reproducido hasta la saciedad. De atún, de salmón, de ternera, hasta de salchichón. En definitiva, tartar de cualquier cosa que se pueda cortar en daditos sin que te denuncie el Ministerio de Sanidad. Todos aliñados con la misma mezcla universal que probablemente viene ya en garrafas de cinco litros.

Y luego está el momento glorioso del pan de masa madre. Muchos restaurantes lo anuncian con un orgullo que raya lo místico, como si el pan hubiera sido amasado por un monje medieval con túnica a lo Rappel y levadura bendita. «Pan casero con levadura natural», reza la carta, y tú imaginas a un cocinero que lleva despierto desde las cuatro de la mañana susurrando palabras élficas a la masa. Luego pruebas el pan y está bien, correcto, pero tampoco hace falta mirarlo con reverencia como si estuvieras delante de la Sábana Santa.

No podía faltar, por supuesto, la ensaladilla rusa con toque de autor, otro clásico que entró fuerte en la moda fotocopiadora. Un día alguien, seguro que saturado por los efluvios de absenta, decidió que la ensaladilla rusa necesitaba reinterpretarse y ahora todos los chefs se sienten Picasso: chips de algo crujiente, da igual el qué, pero que cruja: ventresca de atún, huevo en diferentes texturas o mayonesa hecha de ajo negro o yuzu. Y si encima el camarero te la prepara delante de ti la experiencia se asemeja a un masaje a ocho manos. Al final, lo que la gente quiere es la de siempre: fría, cremosa, con su tonillo a lata y su punto de nostalgia de bar de barrio. Pero no, ahora hay que darle una vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, hasta que el plato parece ese primo que se hace el moderno sin darse cuenta de que lleva una riñonera puesta.

Y otro tanto le pasa al pulpo a la plancha o brasa, que ya da igual el tipo de restaurante que sea, ahí está siempre, retorcido y orgulloso, con un puré debajo -siempre hay un puré debajo- que puede ser de patata, boniato, coliflor, zanahoria, lo que sea, pero siempre naranja o blanco porque queda bonito en foto. El pulpo es el Brad Pitt de los restaurantes: siempre funciona, siempre es guapo y siempre cae bien, pero también empieza a cansar verlo tantas veces.

No podía faltar esa moda que nació como un clásico de barra y ha dado el salto a la alta cocina instagramera: su majestad la gilda. Una banderilla gloriosa a base de aceituna, piparra y anchoa que antes te comías de pie, con un vermú en la mano, y ahora se sirve en soportes metálicos que parecen obra de ingeniería aeronáutica. Y siempre viene descrita como «reinterpretación de la clásica gilda», lo cual suele significar que la piparra es ecológica, la anchoa tiene los ocho apellidos vascos y la aceituna ha sido recogida por monjes cartujos. Pero oye, la pedimos igual, porque la Gilda, incluso disfrazada, sigue siendo una puta diva.

Luego están los torreznos, que han vivido un renacimiento digno de documental de La 2. Antes eran cosa de bares recios, de hombres que almorzaban con cazalla y fumaban Celtas sin boquilla. Pero de repente, zas, torrezno gourmet. Crujiente perfecto. Volumen arquitectónico. Corte en diagonal para que la experiencia en boca sea gloriosa. En cualquier momento empezarán a servirlos con pinzas de laboratorio y un discurso sobre la felicidad del cerdo, que dio su vida para que su tocino fuera un bukake de placer cárnico. Y ya que hablamos de platos con el don de la ubicuidad no nos podemos olvidar de las tartas de queso. Hay una cosa que no entiendo: ¿en qué momento esa criatura densa que sabía a postre de los buenos decidió convertirse en lava fundida? De repente vas a cualquier restaurante y te ponen una 'cheesecake fluida' que básicamente es un yogur espeso disfrazado de postre premium. Tú clavas la cuchara esperando firmeza y aquello se derrumba como si hubiera visto su nota del examen. Que sí, que está rica, pero creo que se nos ha ido de las manos igual que los zumos detox. Si voy a necesitar pajita para comérmela, igual no era tarta lo que tenía en el plato.

No me puedo despedir sin la ensalada con rulo de cabra, esa que fue elegante hace dos décadas y desde entonces no ha abandonado jamás su posición privilegiada. Además, siempre aparece con sus mismos amigos: la reducción de módena haciendo espirales artísticas tipo Pollock, las nueces troceadas a mano y el rulo templado que, según la carta, contrasta maravillosamente con la frescura del mix de brotes Florette. Menos mal que cada vez se ve menos en los restaurantes, aunque siempre hay un cocinero que le gusta hacer travesuras viejunas.

Lo curioso es que estas modas gastronómicas viajan más rápido que un cotilleo en un grupo de WhatsApp de padres del colegio. Uno abre un restaurante en Valencia con algo novedoso y, tres semanas después, lo tienes en Madrid, Málaga, en Bilbao, en Toledo y probablemente en un bar de Albacete. Y todos lo harán igual, porque la creatividad está muy bien, pero repetir lo que funciona es una religión. Comemos en un país donde todos los restaurantes quieren ser especiales, únicos, diferentes… pero muchos acaban sirviendo lo mismo que el de al lado. Y nosotros, que somos criaturas de costumbre, nos quejamos de las modas pero seguimos pidiéndolas. Porque nos gusta lo conocido, lo que no falla, lo que se sube bien a Instagram. Y porque, para qué negarlo, un tartar, una gilda, un bao o unos torreznos de vez en cuando tampoco matan a nadie. Pero todo cansa. Se han convertido en el reggaetón del mundo gastronómico: te gusten o no, siempre están ahí.

vagudo@lasprovincias.es

Si quieres seguir las entregas de 'Historias con delantal', suscríbete en este enlace o en el apartado 'Newsletters' de la web de LAS PROVINCIAS.

Reporta un error