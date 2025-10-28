Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El paellero único en el mundo que alimenta al Roig Arena

El innovador sistema para cocinar paellas a leña bajo la dirección del chef Miguel Martí se presenta en sociedad en la feria Gastrónoma

El descubridor

Martes, 28 de octubre 2025, 16:13

Comenta

El Roig Arena se cocina a fuego vivo, muy vivo. Alimenta los sueños y los estómagos de quienes lo visitan, para acudir al encuentro del ... valencia Basket o de su ídolo musical favorito, y también de quienes saborean la rica oferta culinaria que garantiza, un aliciente adicional a la magnificencia del recinto. A su disposición pone ahora una flamante novedad, también muy jugosa: el primer paellero multifunción de leña del mundo que dará servicio en un pabellón de esta naturaleza. Un desarrollo único en el mundo que nace de una necesidad real del chef Miguel Martí, diseñado y fabricado por Josper.

