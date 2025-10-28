El paellero único en el mundo que alimenta al Roig Arena

El Roig Arena se cocina a fuego vivo, muy vivo. Alimenta los sueños y los estómagos de quienes lo visitan, para acudir al encuentro del ... valencia Basket o de su ídolo musical favorito, y también de quienes saborean la rica oferta culinaria que garantiza, un aliciente adicional a la magnificencia del recinto. A su disposición pone ahora una flamante novedad, también muy jugosa: el primer paellero multifunción de leña del mundo que dará servicio en un pabellón de esta naturaleza. Un desarrollo único en el mundo que nace de una necesidad real del chef Miguel Martí, diseñado y fabricado por Josper.

Todo el proyecto impulsado por Muñoz Bosch Instalaciones y Proyectos arranca hace más de cinco años con una idea clara: cocinar paellas a leña en el Roig Arena, con todo lo que eso implica en sabor, y complejidad operativa. Martí, tras viajar por todo el mundo conociendo diferentes recintos y la gastronomía que se servía en ellos y que siempre hacía un guiño a la tradición de cada país, trasladó el reto a Muñoz Bosch y a Josper para la nueva cocina del restaurante Poble Nou. «Desde ese momento», explica la empresa, «la visión se convirtió en un proyecto de ingeniería integral». «Tras una fase de prototipado y dos años de pruebas, la idea de Miguel se ha hecho realidad con una instalación a medida del edificio y sus exigencias», añade en un comunicado.

El paellero multifunción integra en un único conjunto la cocción de paellas a leña, una parrilla vasca regulable en altura, un asador giratorio y un asador en cruz. La estructura se adapta hasta paellas de 95 cm mediante barras móviles y cuenta con mandos de nivelación en cuatro puntos para asegurar el perfecto nivel del recipiente, un sistema que lo hace único en el mundo. «Muñoz Bosch ha liderado la definición técnica, la integración con las infraestructuras del recinto, la extracción, seguridad, instalación y la puesta en marcha, coordinando a todos los actores para garantizar fiabilidad del proyecto», señala la nota de prensa. «El resultado posiciona a Valencia a la vanguardia de la ingeniería gastronómica del fuego», prosigue, «porque incorpora tiro inferior para avivar las brasas y que ayuda a controlar prácticamente por completo la intensidad del fuego», una de las necesidades iniciales de Miguel Martí.

La ingeniería, en resumen, al servicio del sabor. Los promotores del innovador sistema asegura que el paellero «ofrece potencia, regularidad y control fino de la distancia calor-producto, condiciones indispensables para lograr el socarrat y las texturas clásicas del arroz valenciano con la nobleza del fuego de leña. »Cocinar a leña en una arena multiusos parecía imposible; hoy es una realidad precisa, segura y emocionante. Este paellero nos permite honrar Valencia desde el fuego», afirma el chef. «De la idea inicial a la ejecución final, hemos diseñado e integrado una solución única que combina tradición y alta ingeniería. Es un hito para el Roig Arena y para la cocina de leña», añade por su parte Ernesto Muñoz Bosch.