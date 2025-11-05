Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cita a declarar al dueño del Ventorro, al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia
Adicto y Adicta, nueva cafetería en Valencia. Gastroadictos

El nuevo templo para los amantes del café, las tortillas y tartas de queso que aterriza en Valencia

El grupo Gastroadictos abre esta semana Adicto y Adicta, su primera cafetería, con una suculenta oferta de dulce y salado

D. Merino

D. Merino

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:42

Comenta

Valencia destaca por su extensa y variada oferta gastronómica, un abanico de posibilidades que, desde esta semana, tiene una opción más para aquellos 'adictos' del dulce y el salado. El grupo de restauración Gastroadictos, responsable de otros locales archiconocidos en la capital del Turia como Bar Cassalla o Bar Mistella, inaugura Adicto y Adicta, su primera cafetería.

El nuevo local, situado en la calle Micer Mascó, 36, abre sus puertas con una propuesta centrada en el café de especialidad, las tortillas de patata y las tartas de queso artesanales, auténticas protagonistas del momento dulce. Todo ello con la idea de disfrutar sin prisa.

Gastroadictos
Imagen principal - El nuevo templo para los amantes del café, las tortillas y tartas de queso que aterriza en Valencia
Imagen secundaria 1 - El nuevo templo para los amantes del café, las tortillas y tartas de queso que aterriza en Valencia
Imagen secundaria 2 - El nuevo templo para los amantes del café, las tortillas y tartas de queso que aterriza en Valencia

La carta incluye cafés de especialidad, además de infusiones seleccionadas y bebidas actuales como el té matcha o el cúrcuma latte. Mientras que la oferta dulce y salada se completa con bollería tradicional y nuevas elaboraciones como el cubo de pistacho o el roll hojaldrado, que conviven con las tostadas sobre masa de focaccia, elaboradas cada mañana. Además, el local mantiene un concepto que puede disfrutarse también en Roig Arena: las tortillas de patata hechas al momento.

Por supuesto, no podía faltar una de las especialidades de la casa como es la tarta de queso artesanal. A la receta clásica se suman propuestas originales como la tarta de pistacho o la inspirada en la Pantera Rosa, una versión golosa pensada para quienes disfrutan de sabores diferentes sin perder la textura cremosa característica.

Con esta apertura, Grupo Gastroadictos amplía su universo gastronómico y refuerza su vínculo con la ciudad, apostando por un formato más cotidiano pero con la misma atención al detalle, el producto y la experiencia que caracterizan a sus locales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  3. 3 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  4. 4 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  5. 5

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  6. 6

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  7. 7 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  8. 8

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  9. 9

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  10. 10

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El nuevo templo para los amantes del café, las tortillas y tartas de queso que aterriza en Valencia

El nuevo templo para los amantes del café, las tortillas y tartas de queso que aterriza en Valencia