El nuevo templo para los amantes del café, las tortillas y tartas de queso que aterriza en Valencia El grupo Gastroadictos abre esta semana Adicto y Adicta, su primera cafetería, con una suculenta oferta de dulce y salado

D. Merino Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:42 Comenta Compartir

Valencia destaca por su extensa y variada oferta gastronómica, un abanico de posibilidades que, desde esta semana, tiene una opción más para aquellos 'adictos' del dulce y el salado. El grupo de restauración Gastroadictos, responsable de otros locales archiconocidos en la capital del Turia como Bar Cassalla o Bar Mistella, inaugura Adicto y Adicta, su primera cafetería.

El nuevo local, situado en la calle Micer Mascó, 36, abre sus puertas con una propuesta centrada en el café de especialidad, las tortillas de patata y las tartas de queso artesanales, auténticas protagonistas del momento dulce. Todo ello con la idea de disfrutar sin prisa.

Gastroadictos

La carta incluye cafés de especialidad, además de infusiones seleccionadas y bebidas actuales como el té matcha o el cúrcuma latte. Mientras que la oferta dulce y salada se completa con bollería tradicional y nuevas elaboraciones como el cubo de pistacho o el roll hojaldrado, que conviven con las tostadas sobre masa de focaccia, elaboradas cada mañana. Además, el local mantiene un concepto que puede disfrutarse también en Roig Arena: las tortillas de patata hechas al momento.

Por supuesto, no podía faltar una de las especialidades de la casa como es la tarta de queso artesanal. A la receta clásica se suman propuestas originales como la tarta de pistacho o la inspirada en la Pantera Rosa, una versión golosa pensada para quienes disfrutan de sabores diferentes sin perder la textura cremosa característica.

Con esta apertura, Grupo Gastroadictos amplía su universo gastronómico y refuerza su vínculo con la ciudad, apostando por un formato más cotidiano pero con la misma atención al detalle, el producto y la experiencia que caracterizan a sus locales.

Temas

Café

Patata

Queso