El nuevo local en el Cabanyal que recupera el sabor de la Malvarrosa de siempre

Casa Pescadores se postula como la apertura de la temporada en Valencia: un local que reúne tres espacios con su propia personalidad frente a la playa y que reivindica la cocina de producto

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:42

Se llama Casa Pescadores y rinde tributo desde su propia nomenclatura a la idea que late en este proyecto que aspira a convertirse en la ... apertura de la temporada en Valencia: un restaurante que será también bar y además parrillero, situado frente a la Malvarrosa, bautizado con ese nombre porque, en efecto, era la vivienda de un pescador. Cocina «de verdad», como dicen sus promotores. Verdad como el viejo astillero adosado a la finca que ha respetado la estupenda reconversión en casa de comidas al estilo de las que antaño eran propias de este rincón frente al Mediterráneo. Verdad como los paneles de madera decorados con cerámica que recorren el restaurante, que antes abrillantaban los espacios domésticos de sus moradores. Verdad como los productos que se alinean para servirse en los tres espacios con que cuenta una propuesta novedosa, respetuosa con el pasado. Aquellos años en que los merenderos festoneaban la playa, el Cabanyal bullía con esa clase de clienta propia del barrio, acentuaba su perfil más popular y remataba el festín gastronómico con otra clase de argumentos: eran comidas con sobremesa. El espíritu que refresca Casa Pescadores.

