María José posa embarazada, en el comedor de Lienzo, en una foto tomada por Juanjo. LIENZO
NUEVOS AIRES EN PLAZA TETUÁN

El momento más dulce de Lienzo

El restaurante de María José Martínez y Juanjo Soria en el centro de Valencia, conocido por su trabajo en torno a la miel y el producto certificado, alcanza la consolidación laboral y personal. Tras once años, al fin son quienes quieren ser, y sin que nadie les haya regalado nada

Almudena Ortuño

Almudena Ortuño

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:14

Comenta

Ha habido muchos esbozos antes de llegar a este Lienzo. Algunos ilusionantes, como esos primeros años, en los que Maria José Martínez era una ... chef entusiasta, rendida a la pureza del territorio, y Juanjo Soria atendía con diligencia las mesas del restaurante, si bien carecía de los cinceles actuales. El menú del día estaba valorado en 15 euros, y había otro por 25 para compartir. Con esfuerzo, llegarían etapas más meditadas, en las que la sala se volvería más elegante, la bodega más completa y la cocina más artística, sin dejar de mojar los pinceles en la despensa local. En once años, han pasado de 70 a 20 comensales, y ahora ofrecen tres menús. La estampa que hoy vislumbramos en Plaza Tetúan es más técnica y sofisticada, puede que menos ingenua y más expresiva, lo cual también se corresponde con la estabilidad que ha alcanzado el negocio y, con él, sus propietarios.

