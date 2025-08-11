La merluza de Ciro que sabe a abrazos de mamá

MISTER COOKING VALENCIA Lunes, 11 de agosto 2025, 00:37 Compartir

Decía Virginia Woolf que madurar es «perder algunas ilusiones para empezar a tener otras». Teniendo razón en el fondo, en realidad lo que creo que nos ocurre es que a lo largo de la vida vamos encadenando sueños. Vamos creando una enorme guirnalda de ilusiones. Como si quisiéramos tener siempre una cima que alcanzar y sobre la cual reconfortarse. Porque, en realidad, sin esas metas, sin propósitos que nos llenen de energía y de vida, todo carecería de sentido. Y sería, solemnemente innecesario. También en la madurez. Esa que creemos que adquirimos cada cual en el momento en el que estamos. Siempre pensamos que hemos madurado. Hasta que pasan cosas, y sobre todo, pasa el tiempo y creemos que hemos madurado más. En realidad, lo que los años nos da es crecimiento personal. A base de éxitos y derrotas. De imprevistos y sorpresas. De circunstancias y azares que se cruzan en nuestro camino. De esto, que puede parecer pretencioso (pero no lo es), hablé con Julio Colomer e Inés Manzanera en su restaurante Ciro. Con ellos y con Joaquín Schmitd, con quien Míster Cooking había quedado para redescubrir la cocina de Julio, revisitar su local y conversar de las cosas de la vida. Que, en el fondo, de eso se llena este diario que se come, precisamente, la vida a bocados.

Volvía a Ciro mucho tiempo después. Y lo hacía recordando cuando escribí aquello de: los crímenes del restaurante Ciro. Locuras Cooking. Y tras hacerlo, sólo decir que uno se muere de rabia por no haber vuelto a disfrutar de esa cocina y de la buena gente que habita Ciro desde hace años. Y me da rabia, porque es privarme de disfrutar de su talento. Ese que fluye con cierto toque de chispa y naturalidad en ese local con luz valenciana. Un talento que huye de modas e influencers, pero que hace muchísima falta para asentar los cimientos de la cocina valenciana -y la cocina en general-. Un talento, con raíces terruñas, que se basa en la profesionalidad absoluta y una pasión desbordante. Que es la que desprende Julio a la hora de elaborar sus platos. Esos en los que encuentras -y esto comienza a ser una obsesión para mí- mucho sentimiento. Porque cuando una de sus propuestas transmite eso, deja de ser mero alimento para ser mucho más. Él lo logra. Con su humildad. Fuera de foco. Cocinando sin más. Sin reclamar su espacio, aunque merezca tener su nombre remarcado dentro de la historia actual de la cocina mediterránea. Esa cocina con mirada propia, que puede recordar a su manera a Miquel Ruiz, que trae algo de la magia del Riff... pero que es, en esencia, intuitiva y muy lógica. Y siempre, siempre... disfrutona. Golosa. Como olas suaves que rozan tu cuerpo en el mar.

La cocina de Julio y su equipo te habla del territorio con total desparpajo y con absoluta lógica. Hay tradición, pero con cuño propio. Lo encontré, epor ejemplo, de forma excepcional en una ensalada de tomates -naturales y encurtidos- que estaba repleta de guiños divertidos, frescos, que conectan tu memoria con el paladar y que te hacen gozar. Y que te lleva a nuestro entorno. En este caso, con el tomate -de temporada, equilibrado, jugoso y carnoso- o encurtido, dándole una vida absoluta a la propuesta. Coronada, para más gloria del comensal, con unas finas lonchas de hueva de atún que le aportaba el toque salino y marino que redondeaba la propuesta. Una canción mediterránea llena de alma.

Esas sensaciones se repitieron durante todo el menú. Ese que Julio nos confesó que había elaborado con pasión. Porque él, como una grandísima legión de cocineros, mantiene intacta esa ilusión y vocación por su profesión. Esa que, cuando es verdadera, va más allá del paso del tiempo y de esa madurez de la que hablamos antes. «Los fines de semana me los paso en casa cocinando», me confesó entre carcajadas.

Esa vocación, de hecho, perdura más allá de Ciro, que durante un tiempo estuvo en el foco mediático y de pronto pasó al olvido. Como si el ruido culinario -tan marquetiniano últimamente- lo hubiese silenciado. Aunque lejos de eso, su realidad es que la casa de comidas de Julio e Inés ha seguido muy viva, adaptándose a los tiempos. En el barrio donde nació y donde ha ido haciendo su camino y su historia con una amplia cartera de fieles que han sabido que el talento incontrolado de Julio permanece vivo. Y lo han disfrutado y lo disfrutan.

El cocinero de la calle Rascanya tiene una fuerza culinaria interior, que perdura intacta gracias a su dilatada experiencia personal. Una potencia que está embadurnada -como ya destacaba antes- del paisaje y las formas mediterráneas; de la tradición tamizada por su prisma personal; de la fortaleza de saber cocinar memoria culinaria, y de mucha pasión. De mucha gana.

Por eso, un calamar -producto top de mercado- es mucho más en manos de Julio. Que lo hace bailar, entre rebozado y marcado a la plancha, con el curry y la avellana, entre tirabeques y aceite en estado puro. Lo es el calamar, o su sepia, o sus o propias 'coques' tradicionales pasadas por la frescura de quien sabe hacer cocina. Todo ello, sin hablarte aún de su merluza con hervido que, de pronto, te lleva a días de dieta blanda, pero que en la mesa de Ciro te transporta a la gloria. Y lo hace, convirtiendo un plato aparentemente inocente, en un abrazo absolutamente cálido y sedoso. Como si mamá se sentara a tu lado y te susurrara, por ejemplo, esa de Serrat que te empuja al Mediterráneo: «Y a fuerza de desventuras / Tu alma es profunda y oscura».

Julio marca el talento culinario en el barrio de Rascanya. Pero en realidad, marca una forma de hacer cocina que trasciende esa calle de Campanar. Porque es una escuela culinaria, muy enraizada a nuestro territorio, de la que él hoy es maestro y que debemos cuidar y mimar. Como debemos cuidar y mimar este tipo de locales, honestos y auténticos, sin artificios e impregnados de absoluta humanidad, donde lo que buscan, de verdad, es conseguir hacerte feliz.

Te lo demuestra Marián (Talavera) en la sala, desde que entras hasta que te vas. Con una sinceridad y empatía tan grande que hace imposible que no estés como encerrado en una pequeña urna de cristal. Un pequeño mundo donde rezuma el optimismo. Y te lo demuestra, con una profesionalidad absoluta, Inés. Comprometida con el negocio, con los valores que tiene Ciro, con los principios que quieren transmitir… Y con ese sueño que un día, Julio y ella emprendieron. En un local de un barrio. Junto a un negocio donde reparan zapatos; frente a un horno, donde aún venden pan como antaño, y ante una autoescuela, a donde muchos jóvenes llegan con la ilusión por lograr una meta: conducir. Una ilusión que ira encadenando otra, y otra… pese al paso de los años.

Ilusiones, pasiones, ganas por seguir. De eso va esto. Como dijo Virginia Woolf. De dejar atrás unos objetivos para buscar otros. Pero que, sean los que sean, siempre los afrontemos con pasión. Esa que Julio emplató en una merluza que fue un abrazo cálido. Como los de mamá.

Esto es, ya lo sabes, el diario de Míster Cooking. Nosotros, seguimos comiéndonos el verano a bocados.

