Urgente Abascal, Ayuso o Felipe González, ausencias destacadas en el funeral de Estado

Memoria, gratitud y responsabilidad: la receta de Camarena en recuerdo del 29-O

El prestigioso cocinero invita a reforzar la unidad como mensaje principal que dejó la dana y subraya la movilización colectiva del sector gastronómico de la Comunitat en respuesta a la adversidad

J.A.L.

Martes, 28 de octubre 2025, 16:14

Comenta

«Hace un año el agua paró el tiempo y nos rompió el corazón. Aquel maldito barro arrancó vidas y truncó sueños. Nos inundó una ... mezcla de incredulidad y rabia que todavía hoy cuesta digerir. Vimos calles convertidas en ríos. Vimos, impotentes, cómo en pocas horas desaparecían casas y negocios levantados con años de esfuerzo. Pero también vimos algo que no olvidaremos: un pueblo entero arremangado. Nunca había visto al pueblo valenciano mirarse de frente con tanta dignidad y solidaridad». Con estas líneas arranca la carta abierta a la sociedad valenciana, publicada por el cocinero Ricard Camarena cuando se cumple un año del 29 de octubre. Un texto donde la palabra más repetida es gracias, que condensa el espíritu de quien se puso el mono de trabajo recién superados los primeros días luego de la dana, lideró una iniciativa solidaria al frente de un reputado elenco de cocineros y vivió por lo tanto en primera línea la elogiosa respuesta ciudadana para poner de nuevo en pie a la zona cero. Gratitud, memoria y también un llamamiento a extremar la responsabilidad colectiva: así se cocina en los fogones del chef de Barx la receta para salir del lodo.

