Los mejores platos con estrella en una cena que agota las reservas en dos horas

Empanadilla de apiobola a la brasa, pollo y mostaza de Ricard Camarena, llanegas, olletas y trufa de Miguel Barreda, de Cal Paradís, atún rojo con ... tomate en samorra y reducción de naranja de Esperanza Cano, de El Xato, o maíz y trufas de Carito Lourenço y Germán Carrizo, de Fierro. ¿Dónde se podría probar, sin moverse de un mismo lugar, todos estos platos de estrella Michelin? La respuesta a esta pregunta es una cena que tuvo lugar este lunes en Veles e Vents, con los hermanos Andrés como anfitriones y una puesta en escena donde se nota la experiencia en eventos que acumulan en La Sucursal. «Las entradas se agotaron a las dos horas de salir a la venta», aseguraba Javier de Andrés.

Con el escenario de la feria Gastrónoma, que se resarcía este año de la cancelación de la pasada edición por la dana, varios de los grandes cocineros de la Comunitat Valenciana decidieron juntarse en un mismo espacio para que un selecto grupo de amantes de la gastronomía pudieran asomarse a las bondades de la cocina valenciana. «Después de la gala benéfica que el año pasado hicimos para recoger fondos a beneficio de los afectados por la dana, nos dimos cuenta de que los chefs teníamos que volver a unirnos», contaba Javier de Andrés, quien se ha encargado de parte de la organización.

Desde la redonda 'gamba amb bleda' de Casa Manolo, el tomate, níscalos, huevo y pan de Vicente Patiño, de Saiti, y que hablaba de territorio, o el tiradito de salmón curado de Carlos Julián, de Ampar, pasando por la excepcional lubina a la brasa de Fran Espí y Andrea Tornero, de La Sucursal. Muchos de los comensales estaban de visita en Valencia con motivo de la feria y esta cena se convertía en un homenaje a la alta gastronomía más local. «Esto es la demostración de que la gastronomía se ha recuperado de un golpe tan duro como el que recibimos hace un año», explicaba el anfitrión.

Entre los asistentes, la concejala de Turismo, Paula Llobet, que quiso apoyar a la gastronomía valenciana en uno de los eventos en los que el Ayuntamiento de Valencia, a través de Visit Valencia, ha colaborado.

Pero no sólo hubo platos de estrella Michelin. Un excepcional cóctel a cargo de Gourmet Catering, y una selección de postres con una espectacular puesta en escena de Grupo El Alto, además de una selección de vinos, como Les Freses de Jesús Pobre o Hispano Suizas de Requena, y cócteles de Hotel Las Arenas y Only You, han completado la propuesta gastronómica de Valencia Premium. «El objetivo es unirnos más cocineros en otras ediciones porque es una de las maneras que tenemos de poder demostrar el alto nivel de la gastronomía valenciana».