Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Mazón llega a la Ciudad de las Artes para el funeral de Estado
El equipo de Ricard Camarena prepara uno de los platos que ofreció a los comensales. LP

Los mejores platos con estrella en una cena que agota las reservas en dos horas

Veles e Vents se convierte en el escenario de un evento con anfitriones como Ricard Camarena, Bernd Knöller o Luis Valls

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:44

Comenta

Empanadilla de apiobola a la brasa, pollo y mostaza de Ricard Camarena, llanegas, olletas y trufa de Miguel Barreda, de Cal Paradís, atún rojo con ... tomate en samorra y reducción de naranja de Esperanza Cano, de El Xato, o maíz y trufas de Carito Lourenço y Germán Carrizo, de Fierro. ¿Dónde se podría probar, sin moverse de un mismo lugar, todos estos platos de estrella Michelin? La respuesta a esta pregunta es una cena que tuvo lugar este lunes en Veles e Vents, con los hermanos Andrés como anfitriones y una puesta en escena donde se nota la experiencia en eventos que acumulan en La Sucursal. «Las entradas se agotaron a las dos horas de salir a la venta», aseguraba Javier de Andrés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La traición de Vox tumba la Zona de Bajas Emisiones y Valencia ve peligrar 115 millones de euros
  2. 2

    Así fue el día que nos partió el corazón
  3. 3 Se apunta a una cadena de gimnasios de Valencia con una identidad falsa para desvalijar las taquillas
  4. 4

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  5. 5 El portero valenciano Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano de 81 años
  6. 6 La Policía blinda la Ciudad de las Artes y las Ciencias con un gran despliegue de agentes antidisturbios
  7. 7

    Funeral de Estado en Valencia en medio de la tensión política
  8. 8

    Así será el funeral de Estado: lectura de los 229 nombres, voz de las víctimas y saludo de los Reyes a los afectados
  9. 9 El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025
  10. 10 Arrestado en Patraix con casi 25 kilos de coca, 70.000 &euro; y armas de fuego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los mejores platos con estrella en una cena que agota las reservas en dos horas

Los mejores platos con estrella en una cena que agota las reservas en dos horas