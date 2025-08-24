Mucho más que el mejor 'arròs negre'

MISTER COOKING EL POBLETS Domingo, 24 de agosto 2025, 23:57 Comenta Compartir

Un poema de Jorge Guillem se cuela en el teclado en el momento en el que Míster Cooking intenta contar una historia que habla de raíces y sentimientos, de pasado y de legado, de vacío y de mar. «El mar es un olvido, / una canción, un labio; / el mar es un amante, / fiel respuesta al deseo».

Hace once años, en el verano de 2014, conocí a Pere Andrés. Lo hice de mano de su hijo Pau, que me había invitado a conocer el proyecto gastronómico que la familia, con mucha vocación empresarial, hostelera y territorial, estaba impulsando en La Marina. Una historia familiar con epicentro en Pedreguer, con el restaurante Los Arcos como punto de inicio y con El Tresmall como buque insignia de esta efervescente aventura que hoy ya es mucho más que eso. Porque hoy esa casa de comidas con sabor a mar es parte de la historia de miles y miles de fieles y veraneantes que recalan, como las olas, en sus mesas. Y hoy es, además, legado. El del padre de Pau y Jordi. El legado de Pere que me sorprendió por su amabilidad, su cordialidad, su generosidad y su ímpetu. Y porque ese señor de sombrero de paja en la cabeza era, además del faro que iluminaba ese Tresmall que crecía efervescente esos días, el médico del pueblo. El médico del centro de salud de Pedreguer. Lo que ya te decía mucho, muchísimo, de lo que esa historia iba a ser.

Una historia de pasión, de autenticidad, de raíces, de convicción… que iba a desembocar aquel primer día de míster Cooking -de lluvia torrencial en pleno agosto- ante la mesa de El Tresmall y ante un plato de arroz que jamás iba a olvidar. El mejor arroz negro (arròs negre, sona millor) que jamás había probado. Y que era en esencia la mejor metáfora de ese restaurante, de ese proyecto, de esa familia… Era la pasión mediterránea cocinada por quienes buscan, por vocación, trasmitirte con su cocina sencillamente felicidad. Que es lo que se desborda, a diario y de forma tumultuosa estos días, en el Tresmall. Ese restaurante que ha perdido este verano a Pere -el médico, el empresario, el hostelero y el incesante-, pero que ha ganado la huella profunda de su recuerdo que, por siempre, permanecerá. Allí, como en esa silla de la entrada del local, que parece que esté puesta para que Pere controle desde ella que el camino sigue fiel al que un día emprendieron.

Una silla, un falso libro -enorme- de Alicia en el País de las Maravillas, el vestíbulo del restaurante como siempre, el sonido de la cocina que se cuela en el comedor, las mesas dispuestas con manteles recién planchados, una pared repleta de plantas naturales, los ventiladores rodando en el techo… «Tenía una reserva», dije al llegar recordando que todo sigue igual. Pronto, José nos atendería con su amabilidad extrema en la mesa. «El Conxuro igual no está del todo frío», confesó. Y así era.

Todo honesto. Sin más pretensiones que la verdad. Como ha pasado cada año que he vuelto a mi cita con el Tresmall. Para no olvidar, para recordar, aquel arròs negre inolvidable, el mejor -insisto- y, a partir de ahora, también a Pere. «Deja un vacío enorme, porque él estaba en todo», me confiesa su hijo Jordi al que ahora le toca estar en la cocina, en la sala… donde haga falta. Él, como toda su familia, sabe a la perfección qué supone la marcha de su padre. Pero también sabe él y todos ellos muy bien, cuál es el camino a seguir. Porque Pere lo marcó. Con su entrega y pasión. Como otro poema de Guillem: «Huele a mundo verdadero / la flor azul del romero».

El menú (imprescindible)

Repetí casi el mismo menú que aquella primera vez. Diría que los clásicos del lugar. El pan (imprescindible y hecho en la casa). Una ensalada de tomate y ventresca, porque el tomate de la zona lo merece. Y tenía que ser así. Un calamar a la plancha, que demuestra que el buen producto bien tratado es la base del éxito y, como no, el polp sec. Porque, además de los arroces, si algo te habla del tresmall ese ese pulpo secado al sol. Casi tan emblemático de Dénia como su gamba.

Los tres entrantes estuvieron fantásticos. Lo del pulpo, claro, destacando. Porque es difícil competir con él. Ese sabor intenso pero al tiempo controlado. Ese tostado que resucita con el chorro de aceite y te lleva a un gozo descontrolado al que nadie puede obviar.

La estrella de la comida, como puedes imaginar, llegó después. L'arròs negre. Una vez más, cautivándome con una profundidad que es difícil desengancharte de él. Cocinado con cazuela de hierro profundo, meloso en un inicio pero seco a la carrera, con sus tostados, con el sabor intenso del propio caldo, con tropezones sedosos de mar y carnosas gambas ilustrando esta epopeya en negro, y con la tinta -abundante e intensa- firmando una vez más un guiso inigualable. Un arroz extraordinario.

En este caso, emocionalmente descabalgado. Porque cada cucharada de ese arroz fueron recuerdos del pasado –«sigue estando grandioso», pensé a mis adentros-; fue revivir grandes momentos; fue recordar a Pere y lo logrado; fue verle detrás de la pequeña barra de la entrada, sudando y entregándose a ese local que era para él parte de su alma… Fue un arròs negre que sabía a lágrimas. Pero sin drama. Lágrimas de bienestar, de conversación silenciosa con quien nos recibía antes y ya no está; de pensar en la belleza del mar; en la potencia que puede tener la gastronomía; en los grandes momentos vividos y los que vendrán y los que te llevarás cuando tengas que partir.

Como quien se fue, llevándose los recuerdos del Clot, de sus pacientes y de los clientes, de los arroces y de su familia, y de esas vistas de El Tresmall que transmiten eternidad. Era mucho más que el mejor 'arròs negre'. Era un arroz reposado con alma. Sabor auténtico grano a grano. En negro. A momentos con reflejos amarillos. Como cuando el sol sale más allá del Mediterráneo. Tinta para escribir gracias por lo compartido.

Esto es el Diario de Mister Cooking. Seguimos contando la vida, entre mesas. Como siempre. A bocados y a versos. Como los del Jorge Guillem. Si, aquel que decía: «El mar es un olvido». O aquellos que enfatizan: «Huele a mundo verdadero / la flor azul del romero».

