Un mar de salchichas a pie del Mediterráneo

Hace unas semanas descubrí por el sur de Francia que la gastronomía no tiene fronteras. Y que, igual que nosotros hemos globalizado nuestra cocina sin renunciar a nuestras esencias, en muchos rincones del mundo han hecho lo mismo. Y lo francés de pura cepa (a lo Auguste Escoffier) se une con lo mediterráneo (libre de grasas), con los toques asiáticos y las chispas latinas. O sea, que el mundo entero se cita ahora en un único plato y tiene sentido. Porque los equilibrios permiten que todo encaje y que, al final, la gastronomia sea algo más universal que nunca.

Un buen ejemplo de ello, lo puedes encontrar en cualquier punto de la costa valenciana. Cuando acudes a ella y descubres cómo, junto a nuestros tomates -benditos- y nuestros pescados y mariscos -me santiguo-, encuentras en un pueblo como Els Poblets que el único supermercado que hay, es alemán. (Al margen los grandes supermercados que hay en el exterior del municipio, pegado a El Verger). Pero alemán, alemán. Tanto que te da un 'no sé que' tener que ir a comprar por si no te entienden. Ni en valenciano, ni en castellano. Aunque sí, que no cunda el pánico, que te comprenden y te atienden con muchísimo cariño. Aunque tú allí solo oigas que hablar en germano. Una curiosidad, quizá anecdótica -o no tanto-, cuando por las calles del pueblo ves en muchos balcones de casa que se suman a la campaña en defensa de la lengua valenciana: «en esta casa diem sí al valencià». Un contraste, sí; pero muy interesante. Porque lo más identitario vemos que puede convivir con naturalidad con lo más global. Y sí, en valenciano o en castellano, en ese supermercado puedes comprar los productos cotidianos de una familia alemana que viva, por ejemplo, en Kreutz. Y puedes organizarte toda una barbacoa como las que se pueden celebrar en estos días en los alrededores de Berlín, o Hamburgo o Colonia. Una barbacoa como las que te puede ofrecer un buen amigo en su casa cerca de Potsdam, pero en Els Poblets. Con acento valenciano.

El supermercado del que te hablo tiene nombre italiano, lo que es todavía mucho más divertido. Carlo's delicatessen, se llama. Está ubicado en la entrada del pueblo, en un pequeño complejo comercial en el que, además, encuentras una maravillosa panadería y pastelería también alemana en la que puedes encontrar a diario panes diversos y siempre divertidos y grandiosos dulces que te ayudan a meterte un puñado de kilos en plenas vacaciones. Su strudel de manzana, por ejemplo, es glorioso. El local: Strudel Café.

Pero vamos con Carlo. Allí, al margen del arsenal de conservas y productos alemanes que toman las estanterías, tienes la carnicería y charcutería al corte, que es un viaje maravilloso por la gastronomía alemana. Hay todo tipo de salchichas y sus derivados -y todo, es todo-; todo tipo de fiambres -en los que rezuman los ahumados, salamis y patés diversos-, una buena oferta de quesos -entre los que tengo que destacar tres tipos de Appenzeller (me chifla este queso suizo con todos sus aromas) y los platos cocinados (en los que no voy a adentrarme para no perderme más todavía).

De la oferta, por eso de probar, opté por una selección contenida de salchichas. Que el cuerpo de Míster Cooking da para lo que da. Un clásico, para ver qué tal: la rindswürstchen. Una salchicha tipo vienés elaborada con carne de ternera. Que es algo así, como la barra de pan de un horno. La base de todo. Opté también por una variante de ella, la 'scharf`, que es la misma pero con toque picante (un toque subido, aviso). Puede ser pimienta, chiles… O todo. Y por salir de los clásicos, una opción que me atrajo mucho por la vista: la menttenden. En este caso, una salchicha de carne de cerdo bastante especiada y que luego es ahumada. Se toma en frío, en caliente o en guisos, y es tradicional en el norte de Alemania. En boca queda bastante potente de sabor. Intensa. Contundente.

Ampliar Tres tipos de salchichas frescas de Carlo. LP

Además de ello, y por salir de las salchichas en fresco, rebusqué entre las propuestas en conserva y me quedé con unas que vienen de Cracovia. Las Krakauer. Un tipo de salchicha también bien especiada y que señalan como una de las tradicionales en las ferias de la salchicha (o de la cerveza). Y algo más. Aquí, en la parte de platos cocinados. De la multitud de ensaladas, insistí con la salchicha y me llevé un pequeño envase de la fleischsalat. La ensalada que se elabora con salchichas muy suaves y que se condimentan con pepinillos, mostaza, mahonesa y una multitud de cosas más… Y, junto a ella -y aquí ya sin salchicha alguna- la otra ensalada típica alemana: la kartoffelsalat. Que es la de patata, en este caso en su versión más sencilla. Aunque su elaboración puede ser todo un mundo. Como nuestra ensaladilla rusa (que no es tan rusa).

Ampliar Algunas de las ensaladas alemanas del establecimiento. LP

Y por cerrar, junto a los panes variados, unos quesos. En este caso, mi tentación con el Appenzeller es total y caí. Pero además, pequé también con el queso ahumado, que ellos denominan Räuchrkäse. Que si eres como yo, de ahumado, pues oye… festival. En este caso, me resultó excesivamente neutro. Imagino que, como en todo, debe haber múltiples tipos. Un mundo. Otro. Los quesos ahumados...

Pues con todo esto, uno se organiza una gran comida alemana. Esta fue la mía, pero uno puede enloquecer con miles de combinaciones más. Posiblemente, más acertadas. Y puede, además, bañar con buenas cervezas de allá.

Lo interesante de esto, en cualquier caso, es el simbolismo que tiene ver cómo, la reivindicación de nuestras raíces, no es incompatible con la lucha por evitar imponernos fronteras. La gastronomía, a través de un simple -o no tan simple- supermercado, es un claro ejemplo de diversidad, de fraternidad, de compartir riqueza, de multiculturalidad. Porque Carlo, con el que pude hablar sobre una salsa de tomate que tiene en su escaparate y a mí me encanta, es la mejor muestra de esa diversidad en la que vivimos y existimos. Con él aprendí, que esa salsa de tomate de la marca Bautz'ner es mucho más que un condimento perfecto para elaborar una pasta sabrosa. Porque esa era la marca de la mostaza que triunfaba en la RDA y que, tras la caída del muro, sigue siendo la marca de referencia para los alemanes. De hecho, la compañía alardea diciendo que uno de cada tres alemanes consume su mostaza.

Ampliar A comer, como si estuvieran en casa de un alemán. Pero en Els Poblets. LP

Poder comprar en Els Poblets un tarro de tomate Bautz'ner que probé hace dos meses en una casa particular cerca de Potsdam es la demostración de que este mundo no está para levantar fronteras y levantar trincheras, sino para estrechar lazos y compartir mesas. Carlo es el ejemplo de esa mirada universal que tiene la cocina, la gastronomía y el mundo actual. Lo es él, lo es su establecimiento y sus dependientes. Lo son sus clientes. Lo es la panadería con la que linda. Lo es Els Poblets. Lo es toda la costa valenciana, mallorquina… el Mediterráneo. Vivo y abierto. Y lo este mundo metido en conflictos que necesita más que nunca sentarse en mesas para hablar (y si puede ser, para comer) y descubrir que sólo juntos podemos avanzar ante un desafío futuro que se dibuja complejo. Ese futuro en el que, el propio planeta, nos está exclamando que debemos ir juntos y hacernos más sostenibles que nunca.

Y así, entre salchichas, filosofía con chanclas, y comidas de ir por casa… queda esta nueva historia del diario de Mister Cooking. Otra más y las que vendrán. Porque la vida continúa y las mesas siempre esperan en la reserva. Esto es, ya lo sabe, Historias Con Delantal.

PD: Por cierto, que las salchichas muy bien. Quizá…. la picante… en verano… pues eso... Hot, hot, hot....

