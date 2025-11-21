El mago de la paella que también la cocina con sabor a... naranja

Naranja y arroz. Arroz y naranja. En esos dos manjares se puede condensar en el imaginario colectivo los mejores tesoros que alumbra el campo valenciano ... con destino al resto del mundo. Cada ingrediente alcanza la cumbre por separado, en sus distintas encarnaciones. Fusionados según los mágicos códigos que alienta desde sus fogones en El Palmar el hechicero Raúl Magraner dan como resultado una especie de compendio de la identidad valenciana concentrada en la cuchara donde ambos sabores se alimentan mutuamente y alimentan desde luego a los comensales que podrán saborear esa delicia hasta el 30 de noviembre. ¿Dónde? En las cafeterías y GastroMercats de El Corte Inglés en la Comunitat, entidad patrocinadora de esta creación que se sumará este mes a la oferta gastronómica de todos sus locales de restauración, con un toque adicional también muy valenciano: el maridaje con el vino rosado Miracle nº5 de Bodegas Vicente Gandía.

La creatividad de Magraner se podrá paladear durante este mes gracias a que la cadena apuesta por poner en valor la querida naranja valenciana dentro de un proyecto culinario que antes ya resaltó las bondades de otros productos con ADN de la Comunitat. Por ejemplo, la Clóchina valenciana, Chufa de Alboraya, Tomata de Penjar d´Alcalá de Xivert, la Uva del Vinalopó, el Kaki de la Ribera del Xúquer o la Trufa Negra de El Toro. También pasaron por sus cocinas manjares como la alcachofa de Benicarló, el Níspero de Callosa d´en Sarrià y el Tomate Muchamiel, preludio de este festín para los sentidos sintetizado en ese plato donde brilla desde luego el arroz, sometido a los dictados de Magraner para que case con el sabor de la naranja.

¿Y cómo? Es decir, cuál es el secreto del plato según la versión de su autor. Magraner desvela que, en realidad, el truco es que no existe el truco. Se trata, explica, de elaborar un arroz según el canon del recetario valenciano con la particularidad de que llega un delicado momento en que además se vierte el contenido de la naranja exprimida. ¿Cuándo? Ah, cuándo... Ahí reside el secreto, que desde luego existe: Magraner relata que la cocción es «muy sencilla» pero que el zumo debe mezclarse justo antes de echar el arroz. Tercera pregunta: cuánto. ¿Qué cantidades se deben medir para que el plato alcance la excelencia? La respuesta es también sencilla: mitad y mitad. A partes iguales, como detalla el cocinero: «Si vas a hacer una paella par dos personas, un cuarto de litro de zumo. Y si es para diez, un litro o litro y cuarto de zumo por cada kilo de arroz».

Sabors de Temporada Km 0 El Corte Inglés, que así se llama el proyecto, pretende ensalzar los cítricos valencianos para profundizar en sus atributos más señalados: sabor dulce, rico en vitamina C y antioxidante. Además, todos los supermercados de El Corte Inglés en la Comunitat pondrán a la venta en sus fruterías este producto con Indicación Geográfica Protegida. Y quien desee probar a qué sabe este plato mágico, puro ADN valenciano, tiene otra oportunidad: Magraner lo sirve en su ejemplar casa de comidas, previo encargo. «Sólo en invierno», matiza.