El mago de la paella que también la cocina con sabor a... naranja

Raúl Magraner, artífice del restaurante Bon Aire, sorprende con un plato que explora en la cocina de proximidad: más kilómetro cero que ningún otro arroz

El descubridor

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:14

Comenta

Naranja y arroz. Arroz y naranja. En esos dos manjares se puede condensar en el imaginario colectivo los mejores tesoros que alumbra el campo valenciano ... con destino al resto del mundo. Cada ingrediente alcanza la cumbre por separado, en sus distintas encarnaciones. Fusionados según los mágicos códigos que alienta desde sus fogones en El Palmar el hechicero Raúl Magraner dan como resultado una especie de compendio de la identidad valenciana concentrada en la cuchara donde ambos sabores se alimentan mutuamente y alimentan desde luego a los comensales que podrán saborear esa delicia hasta el 30 de noviembre. ¿Dónde? En las cafeterías y GastroMercats de El Corte Inglés en la Comunitat, entidad patrocinadora de esta creación que se sumará este mes a la oferta gastronómica de todos sus locales de restauración, con un toque adicional también muy valenciano: el maridaje con el vino rosado Miracle nº5 de Bodegas Vicente Gandía.

