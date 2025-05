Lamburguesa sortea dos vuelos a Nueva York por el Día Internacional de la Hamburguesa

EXTRA Lunes, 26 de mayo 2025, 15:07 Compartir

El próximo 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, fecha en la que se homenajea una de las recetas más famosas de la gastronomía mundial. Es por ese motivo que Lamburguesa, que recientemente ha cumplido su décimo aniversario, ha organizado una semana de celebración repleta de descuentos, regalos, menús especiales y otras sorpresas en sus locales en la provincia de València. Esta culminará con el gran sorteo de dos vuelos ida y vuelta a Nueva York, cuna de las hamburguesas.

Durante los primeros cuatro días de la semana del 26 de mayo, la marca tendrá en marcha la siguiente programación: el lunes 26 habrá un 2x1 en las hamburguesas Poble, Bacon Cheese Burger y Pollo Crispy (en todos los locales, menos en el de Bétera); el martes 27 ofrecerán un menú especial con una de las nuevas burgers de la carta, la Big Smac, la cual incluirá hamburguesa, patatas clásicas, bebida y un tarrito del postre Muerte por Chocolate por tan solo 12 euros; el miércoles 28 habrá un 30 % de descuento en todas las burgers de la carta (excepto en Lamburguesa Aragón), mientras que el jueves 29, por cada dos burgers compradas, Lamburguesa regalará un plato de solomillitos o de aros de cebolla. Programación que se hará extensible a casi todos los locales físicos, salvo las excepciones ya mencionadas, y que no estará disponible para take away.

Además, las personas que asistan los cuatro días a celebrar en Lamburguesa y guarden los tickets que justifiquen su visita, entrarán en el sorteo de dos billetes de ida y vuelta a Nueva York, para el ganador y su acompañante (no incluye la estancia). Siendo este el sorteo más grande de su historia. La organización anunciará próximamente en redes sociales (@lamburguesa_) cómo presentar los comprobantes.

Y para los que deseen pedir a domicilio, Lamburguesa ha preparado una última sorpresa. La semana del 26 de mayo al 1 de junio habrá un descuento del 20 % en todas las hamburguesas a través de Uber Eats. «Con este conjunto de acciones queremos seguir haciendo ruido en la ciudad por nuestro décimo aniversario y así celebrar todos juntos», explican los hermanos Pablo y Salva Martínez, fundadores del grupo restaurador El Gordo y El Flaco, dentro del cual se encuentra Lamburguesa.

Un año de celebraciones

La acción por el Día Internacional de la Hamburguesa coincide con que este año Lamburguesa celebra sus primeros diez años de vida. De hecho, esta no es la primera sorpresa que la marca desvela por su aniversario, ya que el pasado mes de abril estrenaron nueva carta, con una carne mejorada y mucha más salsa. También repartieron Bacon Cheese Burger gratis a las 50 primeras personas que se acercaron a Lamburguesa Cortes Valencianas, siendo todo un éxito y agotando las unidades en apenas unos minutos.

La nueva carta de Lamburguesa va de la mano de una nueva fórmula de preparación, centrada en aumentar la calidad del producto y la experiencia de los clientes en los restaurantes. Se han incorporado ingredientes como la carne madurada, picada a diario con las piezas más nobles del vacuno nacional y de los novillos Black Angus procedentes de Nebraska (Estados Unidos). La primera se madura 30 días y proporciona un sabor diferente al habitual, mientras que la segunda aporta jugosidad.

También aparecen nuevas referencias en la carta. Todas ellas incluyen, por el mismo precio, patatas fritas clásicas y varias salsas (ketchup, mayonesa y mostaza). Entre las novedades, la Big Smac con doble disco de 110 gramos, cheddar, lechuga, relish de pepinillos, cebolla morada y salsa burger; las BBQ Ribs, un jugoso y tierno costillar de cerdo ibérico certificado preparado a baja temperatura, ahumado con salsa barbacoa y bourbon; o el nuevo Super-Combo, compuesto de alitas de pollo, palitos de queso, solomillitos de pollo y aros de cebolla.

Por otro lado, se han renovado recetas ya existentes como la Classic con queso edam, cebolla morada, tomate fresco, lechuga batavia y salsa burger; y la Super Mamma Mei, que antes se preparaba con pulled pork y ahora con costillar de cerdo ibérico deshuesado. Se complementa con queso cheddar, cebolla morada a la plancha, bacon crujiente, mermelada de bacon y salsa barbacoa. Además, y para los más pequeños, se ha diseñado el Happy Kids Meal, que ofrece tres opciones: la hamburguesa con queso, los palitos de queso y los solomillitos de pollo. Todas ellas con patatas, refresco o agua, postre y un regalo sorpresa.

Lamburguesa continuará celebrando su décimo aniversario en lo que queda de año. Pero, de momento, su semana más grande se aproxima y van a festejar por todo lo alto. «Queremos abrir las puertas a todo el mundo durante una semana para que sepan que en Lamburguesa hacemos las cosas de forma diferente y que, tras diez años, seguimos agitando la ciudad», añade Salva Martínez.