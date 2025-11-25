Horario y dónde ver la gala de los Premios Michelin 2026 Málaga se convierte durante unas horas en la capital mundial de la gastronomía

A. Pedroche Martes, 25 de noviembre 2025, 17:50 Comenta Compartir

La gala de los Premios Michelin es para la gastronomía lo que la gala de los Oscar es para el cine. Una noche muy esperada por los amantes de la alta cocina. Este martes, 25 de noviembre, Málaga se transforma durante unas horas en la ciudad más importante del planeta a nivel culinario. Estarán presentes los mejores chefs de España y varios que son también élite a nivel mundial. La gala tendrá lugar en el espacio Sohrlin Andalucía, impulsado por Domingo Merín y Antonio Banderas. Estará presentada por el televisivo Jesús Vázquez.

En el evento se darán a conocer los restaurante que mantienen su estrella de cara al próximo año, los que la ganan y los que la pierden. La gala tendrá como colofón final una cena que juntará a los mejores cocineros del país.

La gala comenzará a partir de las 18:30 horas. En cuanto a la emisión, ningún canal de televisión la emitirá. Se podrá seguir en directo a través de la cuenta oficial de Youtube de la Guia Michelin.

Temas

Guía Michelin