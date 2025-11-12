Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Hazte gratis con la guía para los amantes del buen vino al comprar LAS PROVINCIAS

Consíguela el domingo 23 de noviembre

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:30

Elegir un vino, ya sea frente a la carta de un restaurante o al seleccionar una botella para disfrutar en casa, suele generar cierta duda. Conviene recordar que escoger un buen vino es algo completamente subjetivo: cada persona tiene su propia forma de definir qué es un buen vino según su gusto y sus papilas. Ya se prefieran los sabores suaves, intensos, dulces, ácidos o con un toque picante, siempre existe un vino capaz de brindar placer y acompañar adecuadamente una comida o simplemente el disfrute de una copa.

La nueva edición de 50 Top Vinos de LAS PROVINCIAS llega para guiar tanto a los que se inician como a quienes desean seguir aprendiendo, de una forma clara, amena y accesible. Podrás conseguirla este domingo 23 de noviembre, gratis, con la compra de tu ejemplar diario de LAS PROVINCIAS. No es una guía técnica ni demasiado formal, sino un compendio visual con información precisa, directa y fácil de comprender.

Los vinos seleccionados destacan por diversos motivos: su calidad, su representación de estilos clásicos o modernos, su carácter innovador o incluso su precio. Es una selección que abarca una amplia gama de opciones y que, sin duda, ayudará a fortalecer los conocimientos del lector sobre el apasionante mundo del vino. ¡Salud!

