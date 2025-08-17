Un guiso marinero para unir Valencia con Béziers

Míster Cooking Béziers Domingo, 17 de agosto 2025, 01:31 Compartir

La gastronomía es en realidad algo capaz de aunar culturas, de aglutinar emociones, de vertebrar territorios. Pero, al tiempo, es una manera de constatar más lo que nos une que lo que nos separa. Lo que son los elementos comunes por encima de las diferencias. Y aunque esas diferencias nos enriquecen, la realidad es que jamás podemos olvidar la base, que es mera humanidad, que nos agrupa. Evidentemente cuando hablamos de personas. Pero también en el caso de la gastronomía. Porque, por medio de ella, hacemos de la cultura de cocinar un ejercicio espectacular de gozos, de puesta en valor de la tradición y las raíces y de hedonismo. Trascendiendo el mero hecho de alimentarse y cocinar.

En la ciudad de Béziers, en el sur de Francia, hay un restaurante con estrella Michelin que, por su nombre, pensamos que quiere mostrarse como diferente, como una alternativa, como algo que toma el relevo a la cocina tradicional. Se llama L'Alter Native, que impulsa la familia Goujon. Pero en realidad, más que eso, a mi me recordó algo muy familiar. No era tan alternativo. Porque la mera filosofía del restaurante entroncaba a la perfección con la mentalidad de la nueva cocina valenciana. O mas que nueva, con la emergente cocina valenciana. Esa que defienden nuestros primeros espadas afincados en la ciudad de Valencia y fuera y muchísimos cocineros. Esa cocina que apuesta, sin paliativos, por el pescado y lo vegetal como base de sus menús. ¿Qué es, si no, la cocina de Ricard Camarena, de Bernd H. Knöller, de Carito Lourenço o de Begoña Rodrigo? ¿Qué encuentras en Ciro, Gallina negra o Barbaric?

Ampliar Candelabro inspirado en un olivo.

L'Alter Native fue una mirada mediterránea a la cocina con guiños afrancesados, en la que me gustó la creatividad de su propuesta, la media vuelta a algún ingrediente y esa búsqueda de identidad propia de toda la experiencia. Esa que, queriendo ser única, a la vez nos hermanaba tanto. En el fondo, Béziers y Valencia, en esa mesa de esa noche de verano -30 y pico grados- se estaban aunando a través del paladar de Míster Cooking. Ya sabes, siempre entregado a las cosas del comer. Y del mantel.

El restaurante (y el mar)

L'Alter Native tiene una estética moderna, bonita, estudiada. Repleta de simbolismo marinero y de cierta vanguardia controlada y desenfadada. Algunos platos son palas y las servilletas parecen manteles.

El propio logotipo del local, un pescado con cola vegetal, ya entra en ese juego. Árboles que trepan por todos los lados, la cola de una ballena en la esquina de una barra donde centran el trabajo y, en una estantería, unas pequeñas esculturas que simulan ramas de olivos y que, en realidad, son candelabros. Todo, diseñado y dispuesto como para ser un poema mediterráneo. Un poema de la familia Goujon. Algo griego, algo italiano… por qué no, valenciano. Versos, como los de Alberti. Como estos de su 'Pregón submarino': «Sube, sube, balcón mío, / trepa el aire, sin parar: / sé terraza de la mar, / sé torreón de navío.»

Ampliar Detalle de una de las mesas del local. LP

El persona (y la mano tendida)

La sala del local, con una estrella Michelin, rueda bien. Y eso que el francés de Mister Cooking no existe. Pero ellos hacen que sea fácil. O lo intentan. Y al final, como la cosa va de disfrutar sobre la mesa, se logra. Porque la lengua que nos une es la del diccionario del paladar. Y ahí, hay poco que hablar. Saborear. Lucas y Axel aportaron la frescura de una juventud que tienen claro cuál es su papel: ayudar a hacer felices al comensal. Bruno, al que se le intuía una bonhomía extraordinaria, aportaba además profesionalidad. Fue él quien dirigió la secuencia de los quesos. Uno de los momentos estelares del menú. Al que no me pude resistir. Probé unos ocho o nueve. Y fue un verdadero festival. Aquí sí que se marca la diferencia. Aunque no pude evitar acordarme de aquel carro de quesos de Santceloni que tanta felicidad me aportó. Y a Abel Valverde, tras ellos. De hecho, hubo uno de esos quesos que lo conectó todo, el Brillat-Savarin.

Ampliar Un festival de quesos. LP

El menú (y el regusto mediterráneo)

Quizá los quesos ya han adelantado un poco de lo que fue el menú. Como el propio lema del restaurante, muy marcado por el mar y la huerta. Y por muchos guiños salinos y dulces. Aunque para nada estridentes. Muy controlados. Incluso, algo plano a momentos. Sin sorpresas, ni altibajos. En realidad, la propuesta va de menos a más. Te vienes arriba con la menestra con gambitas (correcta y fresca, que es de agradecer con los calores). Las verdudas bien cocinadas y aliñadas son siempre bienvenidas. Espárragos, zanahoria, almendras tiernas, flor de calabacín...

Ampliar Menestra con gambitas. LP

Pero de verdad te entregas a la propuesta cuando aparece, de la mano de Axel, ese guiso marinero que dio con el golpe de mesa. Una especie de sopa de pescado con tropezones y mucho aroma a azafrán que fue la verdadera conexión con la costa francesa y la valenciana. Me gustó su presentación: divertida, desenfadada… El 'fumet' en un porrón que llenará de protagonismo el plato, la estética cuidada, el azafrán invadiendo sabores y aromas, el relleno de la patata que acaba dando juego a la creación… Fue divertido. Lo mejor sin duda del menú.

Ampliar El guiso marinero de L'Alter Native. LP

Aunque, dentro de ese final con chispa que me encontré, estaba también un postre muy francés, muy llamativo en la presentación y muy goloso en el paladar. Y en él, lo que me fascinó fue la corona de olivas negras que se integraban a la perfección con la propuesta de un plato donde predomina la fresa. Mucho frescor, dulce medido, la oliva despertado el paladar. Y un helado con un regusto a pebrella que te conectaba con la aceituna. Una maravilla para acabar una mágica cena en Béziers.

Una cena, muy mediterránea en al que quizá lo más emocionante fue ver como las fronteras se difuminan y el mar que no conoce de banderas lo baña todo con su cultura y su luz. Béziers y Valencia unidos por un guiso, por unas aceitunas negras, por una manera de comprender la vida. Una vida alternativa a quienes quieren establecer trincheras. Y no, precisamente, en la gastronomía.

Ampliar Fresas y aceitunas negras. El helado tenía regusto a pebrella. LP

Y hasta aquí, otra Historia con delantal, del diario de Mister Cooking. Ya sabes, que seguimos de mesa en mesa, comiéndose el verano a bocados. Y la vida.

