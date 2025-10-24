Grupo Portolito celebra 13 años de trayectoria consolidando su propuesta gastronómica en Valencia El grupo afronta la temporada festiva con nuevas propuestas para cenas de empresa y familiares, tras el Premio a la Trayectoria para Manu Ragull entregado por la FEHV

Con una sólida trayectoria que ya suma 13 años, Grupo Portolito se ha consolidado como uno de los referentes de la gastronomía en València. A las puertas de la campaña festiva, el grupo restaurador presenta su nueva propuesta para cenas de empresa, encuentros familiares y eventos privados, posicionándose así como un espacio ideal para quienes buscan experiencias gastronómicas distintas en un entorno único.

Un cierre de año que, en esta ocasión, no solo estará marcado por las fiestas. Este 2025 ha sido un año especialmente significativo para Grupo Portolito, cuyo CEO, Manu Ragull, ha recibido recientemente el Premio a la Trayectoria Profesional por parte de la Federación Empresarial de Hostelería de València (FEHV), en reconocimiento a su contribución al sector durante más de una década. Lo que reafirma el compromiso con la calidad en todas sus vertientes. «Es mucho más que un premio personal, es una recompensa al trabajo diario que hace todo el equipo», expresa Ragull. Un equipo que, añade: «Es fiel a los valores de la marca, los cuales transmiten en todo momento a los clientes».

Ahora que se aproximan fechas especiales, Grupo Portolito ha preparado un total de cinco menús para cenas de empresa y en grupo en sus diferentes locales, además de un menú navideño muy gourmet. Estos estarán disponibles en los locales de Portolito Playa, La Mar by Portolito y Portolito Centro, y a parte de dar diferentes opciones al cliente, serán para grupos de mínimo 8 personas.

Con respecto al menú del día de Navidad, Grupo Portolito tendrá la misma oferta en los locales del centro y de la playa. Una propuesta cuidadosamente diseñada, donde cada plato será especial y que brindará a los comensales una experiencia memorable en enclaves únicos. Los más pequeños, por su parte, tendrán un menú infantil preparado para la ocasión. Ya pueden consultarse en la web.

Bajo la dirección de Manu Ragull, el grupo ha crecido de forma sostenida desde su primera apertura en 2013. Hasta hoy, que cuentan con cuatro espacios en València: Portolito Centro en pleno corazón de la ciudad, Portolito El Carmen en un barrio emblemático, y Portolito Playa y La Mar by Portolito en la playa de Las Arenas.

Desde sus inicios, el grupo ha dejado una huella destacada en la gastronomía valenciana, apostando por el ADN local, la tradición y los productos de proximidad. Este enfoque les ha permitido dar forma a experiencias culinarias diferentes, las cuales han conquistado tanto a clientes locales como visitantes, convirtiendo sus restaurantes en puntos de referencia dentro del panorama gastronómico valenciano. Una oferta que complementan con sus diferentes citas de afterwork y networking a lo largo de todo el año, además de con la organización de caterings para grupos y empresas.

En los últimos meses, Portolito Centro ha sido protagonista por su nueva carta de arroces, con más de 10 referencias variadas, todas ellas reflejo de la tradición, las raíces y el Mediterráneo. Dando la posibilidad al comensal de degustar un arroz de calidad en pleno corazón de la ciudad. Y es en este mismo espacio donde, desde hace un tiempo, se exhiben obras de artistas emergentes a través de diferentes exposiciones estacionales. Una forma de apoyar el arte local y ceder un espacio a quienes convierten lo cotidiano en belleza. Por todo esto, Manu Ragull, y por ende Grupo Portolito, han sido reconocidos recientemente por la FEHV con el Premio a la Trayectoria Profesional. «Han sido años de mucho trabajo para llegar hasta aquí, siempre de la mano de unas raíces, las valencianas, que refuerzan cada cosa que hacemos», destaca Ragull.

Con una trayectoria consolidada, un equipo comprometido y una apuesta por la excelencia como ingredientes principales, Grupo Portolito reafirma su papel como actor clave en la restauración valenciana y se proyecta hacia el futuro con nuevos retos y propuestas que muy pronto darán a conocer.