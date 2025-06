Gana una cena para dos en Hard Rock Cafe Valencia y prueba la hamburguesa que aspira a ser la mejor del mundo

Suplementos Viernes, 27 de junio 2025, 00:20 Compartir

¿Quieres probar gratis la hamburguesa que compite por ser la mejor de todos los Hard Rock Cafe del mundo entero? Si eres suscriptor de LAS PROVINCIAS, puedes hacerlo.

Más de 150 restaurantes de Hard Rock Cafe compiten a nivel mundial por conseguir un lugar en el podio de las 5 hamburguesas más exitosas del planeta. Los sabores locales de cada ciudad son los protagonistas en inspirar recetas auténticas representadas en una hamburguesa que dará la cara por cada localización en la competición interna mas grande de Hard Rock Cafe.

Una competición que da la oportunidad de llevar a Valencia por todo lo alto, ya que las primeras 5 hamburguesas ganadoras, las más vendidas en cada lugar, serán parte del menú de todos los Hard Rock Cafe del mundo. El pueblo valenciano juega un papel fundamental y con la ayuda de todos, podemos darle la vuelta al mundo con la Malvarrosa Burger.

Malvarrosa Burger con french fries

Dos hamburguesas smash con queso curado, coronadas con gambas al ajillo y perejil crujiente sobre un fino aro de tortilla de patatas. Esa es la receta que Hard Rock Cafe Valencia ha confeccionado para erigirse con el trofeo a Mejor Hamburguesa Hard Rock Cafe del mundo.

Y eso no es todo, esta hamburguesa tan valenciana está posada en lechuga fresca y goza de un suave toque de alioli. Seas quien seas, ya la puedes probar, pero si quieres hacerlo GRATIS con quien tú quieras, solo tienes que ser suscriptor de LAS PROVINCIAS y participar en el sorteo de abajo. No te preocupes, participar no te llevará más de un minuto. El menú para dos incluye lo siguiente:

1 /

-Dos Malvarrosa Burguer (participantes en el World Burger Tour) con french fries

-Dos entrantes a elegir entre Lil Onion Rings (aros de cebolla crujientes, perfectamente sazonados y servidos con barbacoa o salsa ranch) y Caesar Salad (lechuga romana fresca mezclada en un aderezo César clásico, queso Romano rallado, cubierto con Parmesano crujiente y picatostes.

-Un Mini Hot Fudge Brownie

-Un helado de vainilla o chocolate acompañado de nuestra salsa fudge de chocolate derretido y nata fresca montada.

-Bebida a elegir una entre doble de cerveza de barril, refresco, agua o zumo.

Puedes participar a continuación y hasta el jueves 4 de julio. Nos pondremos en contacto con la persona ganadora el viernes 4 de julio vía mail.

¡Gracias por participar!