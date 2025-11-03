Gana un almuerzo para dos en Bajoqueta Bar por ser suscriptor de LAS PROVINCIAS LAS PROVINCIAS acaba de lanzar su nuevo Club Gastronómico, solo para suscriptores digitales del diario y con multitud de de experiencias gastronómicas al alcance de la mano

¿Quieres ganar un almuerzo gratis con quien tú quieras en Bajoqueta Bar? Para hacerlo, tan solo tienes que ser suscriptor digital de LAS PROVINCIAS e inscribirte al sorteo a través de nuestro nuevo Club de Gastronomía.

El almuerzo está comppuesto por dos deliciosos bocadillos de la carta de Bajoqueta Bar, una tapa, dos bebidas (agua, refresco, copa de vino o doble de cerveza) y café. Habrá que reservar con anterioridad y canjear el premio en horario de almuerzos.

Bajoqueta Bar, el restaurante que recupera la esencia de la huerta valenciana por medio de un amplio recetario y una huerta propia, se une al Club Gastronómico de LAS PROVINCIAS junto a muchos otros partners ya presentes como La Patrona, Hard Rock Cafe Valencia o Valencia Club Cocina. El club nace para ofrecer a los sucriptores digitales del diario un sinfín de experiencias, sorteos y regalos alrededor de la gastronomía.

El Club Gastronómico de LAS PROVINCIAS

El Club de Gastronomía Historias con Delantal, impulsado por LAS PROVINCIAS, nace con el propósito de ofrecer a sus suscriptores digitales experiencias únicas vinculadas al mundo culinario. Incluye catas de vino, sesiones de enoturismo, talleres con reconocidos chefs, clases prácticas de cocina y degustaciones de productos locales. Con un calendario de actividades que se renueva cada mes, el club busca acercar la gastronomía de calidad y las vivencias exclusivas a los amantes del buen comer.

Entre las primeras iniciativas destacan sorteos semanales de menús en Hard Rock Cafe Valencia, degustaciones gratuitas de vino en La Patrona Wine Bar & Bistrot en el barrio de Ruzafa y cursos de cocina con descuentos del 75% en Valencia Club Cocina, que abarcan desde arroces tradicionales hasta gastronomías internacionales.

Próximamente, los miembros también podrán participar en sorteos de tarjetas regalo de 100 euros para reconocidos restaurantes como La Sastrería o Barecito.

El proyecto cuenta con una newsletter quincenal que mantendrá informados a los suscriptores sobre las próximas actividades. Con esta iniciativa, LAS PROVINCIAS refuerza su compromiso con ofrecer contenido exclusivo y experiencias personalizadas, transformando la relación con sus lectores en una comunidad participativa centrada en el disfrute y la cultura gastronómica.