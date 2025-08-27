Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Euromillones de este martes deja un nuevo millonario en la ciudad española preferida por los amantes del surf y las playas
Santamaria, Danjuma y Ugrinic, en su presentación. LP

Uno de los fichajes del Valencia CF visita un histórico restaurante de la ciudad

Baptiste Santamaria ya disfruta de la gastronomía valenciana

J.Zarco

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:19

El Valencia CF no ha comenzado nada bien la nueva temporada. El conjunto de Corberán empató en Mestalla ante la Real Sociedad pero cayó derrotado el pasado domingo por 1-0 en El Sadar ante Osasuna. Por lo tanto, suma tan solo un punto de 6 en las dos primeras jornadas y necesita ya una victoria.

El club ha fichado seis jugadores por el momento en este mercado de verano (Raba, Agirrezabala, Baptiste Santamaria, Ugrinic, Danjuma y Copete), que ya tratan de adaptarse a la ciudad lo más rápido posible. Uno de ellos, el mediocentro francés, ya ha estado en uno de los restaurantes más tradicionales de la ciudad.

Baptiste Santamaria ha acudido a Maipi, que ha publicado una fotografía con el jugador. «El nuevo jugador del @valenciacf, @baptiste_santamaria, se está poniendo al día y conociendo a fondo todo lo que ofrece nuestra ciudad. Y, como no podía ser de otra manera, Maipi ha sido una de sus primeras paradas», han escrito.

Desde el bar también le han deseado una buena temporada en el club de Mestalla: «Nos hace muchísima ilusión recibirte, Baptiste. Siempre tendrás tu casa aquí. Te deseamos un año fantástico y lleno de alegrías en el Valencia. ¡Bienvenido a tu nueva ciudad y a tu nueva familia!».

Maipi nació en 1983 y lleva más de 40 años en Valencia, con una gran tradición. «La cocina de Maipi se distingue por el respeto, por la tradición y su apego a los sabores de siempre, aquellos que hablan del alma de la gastronomía española de mercado. Desde los guisos de cuchara hasta las tapas más icónicas, las gambas, la ensaladilla, el ajoarriero…», destacan desde su web. Además, en las paredes de su local se puede apreciar su pasión por el Valencia CF.

Maipi es un bar muy valencianista. Irene Marsilla

«Seleccionamos minuciosamente los productos más frescos y de temporada, pieza a pieza, en El Mercado Central y El Mercado de Ruzafa. La barra de Maipi destila autenticidad, donde convergen la auténtica gastronomía española de mercado, la tradición y el calor que aportan los comensales. Lo que ha hecho de esta barra una de las más queridas de Valencia», añaden. Desde 2024, es dirigido por Carito Lourenço y Germán Carrizo.

Baptiste Santamaria, mediocentro defensivo, ha llegado al club este verano procedente del Stade de Rennes después de realizar gran parte de su carrera en la Ligue 1. El jugador ha llegado con la difícil tarea de reemplazar al argentino Barrenechea.

