Famosos y gastrónomos degustan los arroces de chefs de medio planeta en la Albufera

La Albufera volvió a respirar el aroma del arroz. No era un día cualquiera. Clandestinos Love Arroz transformó un enclave natural en un escenario gastronómico ... que quería rendir homenaje a los orígenes de un plato muy valenciano que ya es universal. Entre campos de arroz y música en directo, casi ochocientas personas convocadas por el molinero Edu Torres, de Molino Roca, y el humorista David Guapo, se reunieron en torno al arroz, con sesenta chefs llegados de medio planeta -desde Dubái a Nueva York y de Granada a Amsterdam- para cocinar juntos en una loa colectiva al grano más universal.

Cada uno de los cocineros, desde su libertad creativa, echaron a volar su imaginación para crear una historia en torno al arroz. De sus paellas salieron platos que llevaban caviar, erizos, cangrejo azul o pato, y que hablaban siempre de territorio y de raíces, justo en la semana que se cumplía el primer aniversario de la dana, una catástrofe que ha sido dramática para los arrozales de la Albufera y sus productores.

Por ese motivo, esta cita, que nació como un encuentro casi secreto entre amigos cocineros, se ha convertido este año en un homenaje a quienes hacen posible un plato tan universal como la paella. Así, cerca de cuarenta agricultores de las principales zonas productoras acudieron también al encuentro, y recibieron el reconocimiento y el aplauso que pocas veces acompaña su trabajo silencioso, en una escena que tuvo algo de ritual; los campos circundantes, que descansan a la espera de la siembra de la primavera, se veían acompañados por la música en directo, las paellas humeantes y el murmullo de cientos de personas compartiendo mesa y conversación. Un retrato fiel de lo que representa Valencia como capital mundial del arroz.

Cuando la cocina se convierte en ayuda

Pero este año, además del sabor, hubo un motivo que dio sentido a cada cucharada. Toda la recaudación de Clandestinos Love Arroz 2025 se destinó a World Central Kitchen (WCK), la organización fundada por el chef José Andrés que lleva más de una década demostrando que cocinar también puede ser un acto de emergencia y esperanza.

Durante la reciente dana que arrasó el sur de Valencia, WCK estuvo allí, cocinando para quienes más lo necesitaban. Por eso, ver a Pepa Cuenco, su representante en España, recoger uno de los reconocimientos del evento fue un momento de emoción compartida. Su presencia recordaba que la gastronomía es alimento para el cuerpo y también para el alma.

Homenaje a los arroceros

En esta edición se entregaron cinco galardones creados por la artista valenciana Mapi Gómez, piezas únicas que simbolizan la unión entre arte, tierra y fuego. Los reconocimientos fueron para los agricultores del Delta del Ebro, los arroceros de La Albufera, Pepa Cuenco (WCK), María Ritter (Guía Michelin) y la chef Marta Devesa. Cada premio fue un gesto de gratitud hacia quienes mantienen vivo el espíritu del arroz desde distintas trincheras: el campo, la cocina, la solidaridad o la divulgación.

El humorista David Guapo condujo la jornada con su característico toque cercano, mientras el público —entre el que se encontraban Imanol Arias, Paola Dominguín, Iván Massagué, Anthony Blake, Antonio Carmona y Óscar Quijano— pudo probar varias paellas de grandes cocineros. La organización ha recaído este año en el chef Luis Valls, Álex del Vicio, Ade Bueno y Natalia Tripipatkul, y el apoyo empresarial ha sido clave para hacerlo posible. Marcas como Vacum, Ostrarium, Iryo o Cámara Valencia se sumaron al evento, reforzando ese espíritu de comunidad que hace de Clandestinos algo más que una cita gastronómica y que cada año rompe su techo.