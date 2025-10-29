Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Chefs participantes en la edición de Clandestinos. LP

Famosos y gastrónomos degustan los arroces de chefs de medio planeta en la Albufera

La edición de este año reúne a cerca de ochocientas personas que homenajean al grano más universal y entregan la recaudación a World Central Kitchen por su trabajo en la dana

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:13

La Albufera volvió a respirar el aroma del arroz. No era un día cualquiera. Clandestinos Love Arroz transformó un enclave natural en un escenario gastronómico ... que quería rendir homenaje a los orígenes de un plato muy valenciano que ya es universal. Entre campos de arroz y música en directo, casi ochocientas personas convocadas por el molinero Edu Torres, de Molino Roca, y el humorista David Guapo, se reunieron en torno al arroz, con sesenta chefs llegados de medio planeta -desde Dubái a Nueva York y de Granada a Amsterdam- para cocinar juntos en una loa colectiva al grano más universal.

