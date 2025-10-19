Éxito de Tastarròs: 40.000 personas disfrutan del mejor arroz de Valencia El certamen constata la pasión por las paellas, proyecta a los maestros de los mejores guisos y ensancha el conocimiento de mayores y pequeños en torno al producto valenciano

Juan Antonio Marrahí Valencia Domingo, 19 de octubre 2025, 18:56 | Actualizado 19:12h.

El Tastarròs 2025 ya es historia. Pero ha dejado muy buen sabor de boca. El que se llevan, grano a grano, guarnición a guarnición, alrededor de 40.000 personas que no han querido perderse las dos jornadas del fin de semana dedicadas al arroz y en las que los restaurantes participantes, la música y la tradición han sido protagonistas. El evento organizado por la Denominación de Origen Arroz de València, ha contado con degustaciones, talleres, exposiciones, concursos y varios conciertos.

«Queremos destacar el gran nivel de este año, tanto en materia gastronómica como en el resto del programa», ha expresado Santos Ruiz, gerente de la D.O. Arroz de València. Y destaca: «Los y las profesionales participantes han sido esenciales para superar los objetivos». Durante ambas jornadas, decenas de restaurantes y chefs han ofrecido al público miles de degustaciones de arroces tradicionales e innovadores a precios populares y maridados con cerveza Estrella Galicia, patrocinadora del evento.

Tastarròs es mucho más que cocinar y comer arroz. Ha servido para «rendir homenaje al arroz como símbolo de la identidad cultural valenciana, combinando tradición e innovación». Los asistentes han podido disfrutar de talleres para todos los públicos como 'Elabora tu propio arroz', exposiciones como 'Peixca a l'Albufera' o la muestra de las barcas tradicionales de los pescadores del Port de Catarroja. También muestras de cocina en directo como 'Maestros del Arroz' o 'Tastarròs t'ensenya', además de exhibiciones sobre la producción del arroz, concursos como el del Llaurador Més Ràpid de l'Albufera, pasacalles con gigantes y cabezudos y conciertos de artistas como Christian Penalba, Diego Barberá y Xavi de Bétera.

La gastronomía y las recetas arroceras han estado en el centro. Primero, con las degustaciones a 5 euros de los más de cuarenta restaurantes que han pasado en los dos días por la Plaza del Ayuntamiento. Allí han estado El Poblet, Llisa Negra, Restaurante Rioja, La Sequieta, Restaurante Félix Chaqués, La Cantina de Ruzafa o Front, entre otros.

El Concurso Arrocero del Futuro, celebrado este domingo, ha reconocido al chef Arturo Roig, del restaurante A Roig Viu (Albaida). Ha convencido al jurado con su arroz Aroigviu elaboardo con conejo, caracol, caza, verduras y seta en temporada. «Estoy muy emocionado y orgulloso de llevar este título como valenciano», ha expresado el ganador.

Los dos accésits han sido para Álvaro Portolés (Tu arrocero) y Amparo Nácher (Xaruga). Certamen que se ha completado con la participación de jóvenes talentos culinarios como Sinisa Melarosa (Félix Chaqués Restaurant), Borja Mateu (Casa Borja), Albert Iniesta (Finca El Marchante) y Aitor Martínez (Can Ros).

Otros momentos destacados de la fiesta llegaron con la Dansa de Porrots de Silla, celebrada el sábado. Sorprendió a los asistentes por su danza guerrera única, su estética grecorromana y su fuerza y simbolismo. El baile se representó en el centro de la plaza y simuló un combate entre dos bandos enfrentados. Y, entre grano y grano, música y humor. La edición ha contado con el famoso dúo de cómicos valencianos Jajajers. Ellos han puesto el broche con su Jajajers DJ Xou.