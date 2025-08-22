Emprender en pareja y en pandemia: así nació 'Benvolgut' La marca especializada en vermut tradicional opera en el Mercado Central y en el de la Imprenta

El verano es una época que, por lo general, permite reunirse con amigos, desconectar del ajetreo diario y reconectar compartiendo momentos únicos con aquellos que nos hacen realmente felices. Su presencia en bares y hogares comenzó en el siglo XIX, pero, el vermuta lo largo de los años,ha experimentado numerosas reinvenciones en su producción, hasta llegar a venderlo como hoy en día se está empezando a hacer, con un proceso previo de búsqueda y utilización de productos naturales y artesanales.

Miguel y Virginia son los fundadores de 'Benvolgut', una marca de vermut que se ha convertido en un verdadero proyecto de vida, implicándose en cada detalle: diseño del local, estrategia de marca, fórmula del vermut eventos y atención al cliente.

Nacimiento del proyecto

La empresa nació en un momento de crisis global inolvidable, la pandemia del COVID en 2020. Esa etapa les hizo cambiar de mentalidad en lo que respecta a la vida, empujándoles a construir algo con una identidad única, con personalidad y sentido.

Virginia era directora de una oficina en una emrpesa multinacional, y Miguel es arquitecto de formación, pero tras la crisis de 2008 tuvo que dar un giro a su carrera y convertirse en el director de uno de los hoteles más importantes y reconocidos de Valencia. Durante el COVID, al quedarse ambos en casa junto con sus dos hijas y con Miguel sin poder trabajar, sintieron la necesidad de crear algo propio que además les ayudara a conciliar. En su casa era costumbre tomarse el aperitivo todos juntos, por lo que pensaron en por qué no crear su propia marca. No existía ningun local en España que vendiera productos artesanales y de proximidad que englobara conservas, aperitivos y todo tipo de bebidas, teniendo muy presente que lo que verdaderamente les diferenciaría serían los vermuts caseros.

Inicialmente, el proyecto iba ser solo de Miguel, porque venía de dirigir el hotel de 5 estrellas, y esta sería su nueva oportunidad, pero ella también quiso implicarse, ya que no podía 'quedarse quieta', y compaginó su trabajo en la multinacional con la marca, hasta que finalmente decidió dedicarse de lleno al proyecto, explicaba Virginia.

¿Por qué 'Benvolgut'?

'Benvolgut', significa 'querido' o 'apreciado' en valenciano, comentaba Virginia que el nombre del local surgió de manera espontánea, y que simplemente le sonaba bien y elegante. La palabra le recordaba mucho al 'romanticismo antiguo', además de ser el título de una canción que le gustaba mucho y le unía también con su marido.

Mercado Central y Mercado de la Imprenta

'Benvolgut' ya es parte de la historia del Mercado Central, un lugar donde solo se ofrecen productos de calidad y con un trato personalizado. El local ganó en el año 2022 el premio al mejor comercio de España por la Confederación Española de Comercio (CEC).

A la hora de elegir el lugar perfecto para posicionar su local, primero pasearon por el interior para ver qué pasillo les gustaba e interesaba más, aunque ella reconocía que Miguel conocía el mercado mejor que ella, ya que de pequeño pasaba mucho por las mañanas para ir al colegio porque vivía cerca. Finalmente, dieron con un espacio que les vino ideal, y curiosamente, en el proceso de remodelación del lugar, al derribar una reja encontaron suelo que estaba allí desde el año 1920, el cual aprovecharon de manera eficiente para poder ampliarlo. Por otra parte, en el Mercat de la Imprenta se han consolidado como la única marca dentro del establecimiento que ofrece vermut, llegando a honrar aún más su producto.

Productos 100 % ecológicos

Virginia todas las mañanas se presenta en el Mercat Central además de para visitar su puesto y al personal que trabaja en su empresa, para elegir los mejores productos con los que elaborar sus vermuts. Desde la naranja, la ciruela pasa o la canela, todo con el mayor de los cuidados siguiendo un procedimiento natural y 'sin prisas', tal y como ellos se definen. También contaron en su día con el trabajo y apoyo del empresario Carlos Falcó, quien les ayudó aportando ideas acerca de cómo mejorar sus bebidas o productos.

Ingredientes del vermut especial de 'Benvolgut': Vino blanco ecológico de Requena, del que el alcohol destilan ellos mismos, añadiendo sus hierbas principalmente mediterráneas: naranja, ciruela pasa, azahar, tomillo, romero, hierba luisa, ajenjo y canela.

Nueva apertura en L'Eliana y el futuro de 'Benvolgut'

Se trata de un espacio con una decoración clásica pero informal, visión que aporta sobre todo Miguel con su personalidad 'ultrarracional', como define Virginia. Su propósito era traerse un trocito del Mercat Central a L'Eliana, sin perder su verdadera esencia. Comentaba que hacía falta un puesto como el suyo en el pueblo, ya que es una buenísima oportunidad para que los vecinos disfruten de sus famosas 'picaetas'. Además, la inauguración el pasado 7 de julio coincidió con las fiestas patronales, por lo que la acogida estuvo acompañada de la orquesta sinfònica de fondo.

De cara al futuro de la vermutería, anuncian que están empezando a exportar a Alemania y Colombia con el propósito de poder distribuir a gran escala, y que pronto abriran un nuevo local en el barrio Baviera de Torrente.

Virginia y Miguel, pese a reconocer que, hay tensiones de vez en cuando al tener que trabajar siempre juntos, concuerdan en que han sabido y saben complementarse a la perfección, y es por ello por lo que han conseguido posicionarse como una marca reconocida en España en la actualidad.

