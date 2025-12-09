David Silva, de visita a Valencia en el puente de diciembre en un restaurante en plena huerta El canario ha aprovechado para disfrutar de la gastronomía valenciana

David Silva es una leyenda del Valencia CF. Llegó con tan solo 14 años a la cantera y tras dos cesiones en el Eibar y el Celta de Vigo finalmente se instaló en el primer equipo en 2006 gracias a Quique Sánchez Flores. Mestalla disfrutó de su magia durante cuatro temporadas hasta que en 2010 firmó por el Manchester City.

Pero el club y su ciudad siguen siendo muy especiales para el canario, tal y como ha confesado en varias ocasiones. De hecho, hace una semanas aseguraba en una entrevista en DAZN que el Valencia era su equipo más especial en España: «Porque me acogió desde que tenía 14 años y tuve cuatro años muy buenos».

Por ello, cada vez que puede acude a la capital del Turia, y así lo ha hecho en este puente de diciembre. El exjugador ha querido disfrutar de la excelente gastronomía valenciana y ha estado en el restaurante 'Ca Pepico', que ha publicado una fotografía junto a él en sus redes sociales.

«Fin de semana muy intenso de trabajo y clientes conocidos. Agradecidos con David Silva por su visita, lo amamos por su amor a la gastronomía y sobre todo en el mundo del vino que ahora es su trabajo, de hecho tiene una bodega en Gran Canaria »Tameran« se llama donde hacen vinos muy interesantes. David fue un gran jugador de fútbol, ahora el mundo del vino sigue el mismo camino para ser grande, gracias Querido», han señalado desde 'Ca Pepico'.

El restaurante está ubicado en Meliana, en plena huerta, y se caracteriza por realizar «platos con materias primas de la zona acompañados de una extensa carta de vinos».

En su carta cuentan con distintos tipos de arroces como el de langosta, carabinero, bogavante azul o la clásica paella valenciana. También disponen de distintos tipos de carne y pescado y entrantes como el calamar salteado con ajitos y habas.