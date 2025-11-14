Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

David García, en su negocio. Jesús Signes
UN PERFIL ENTRE BAMBALINAS

David García, el hombre que todo lo consigue para la hostelería

De vocación, sirviente. Muchos conocen su nombre, pero pocos su historia. Tiene una fábrica de sueños en Riba-Roja del Turia, que fue embestida por el paso de la dana. Ha tardado en reabrirla exactamente un año, pero regresa dispuesto a ofrecer el 'máximo nivel' en todo tipo de equipación para restauración. David esta más Gastrolover que nunca

Almudena Ortuño

Almudena Ortuño

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:30

Comenta

Frente a un nombre tan común, una figura tan icónica. David García, natural de Burgos, valenciano desde los ocho. Ilustre de la hostelería autóctona, ... con 'máximo nivel' de servicio. No es cocinero ni camarero, aunque esto último también lo fue. De naturaleza servicial, se dedica a conseguir aquello que se necesita, y en consecuencia, provee a los negocios de restauración con todo tipo de equipación. La hostelería conoce su nombre y el de su empresa -antes DG3 Gastrónoma, ahora Gastrolover-, pero no tanto su relato, en el que hoy vamos a adentrarnos. A los 50 años recién cumplidos, 20 dentro del oficio de los suministros, ha visto mucho, y se ha callado todo, excepto lo más elocuente. Es intensidad y nervio; se expresa con cariño y entusiasmo. Le brillan los ojos si sonríe, pero se le humedecen cuando recuerda; en especial, si se remonta un año atrás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

