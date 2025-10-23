Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente A prisión el hombre que ha dejado en coma a su pareja de una paliza en Cullera
Los ganadores en la versión tradicional. LP

Los dos bares de Riba-Roja que sirven el mejor cremaet del Túria

Un concurso premia al mejor tradicional e innnovador con «el amor y la paciencia» como secretos según sus autores

Manuel García

Riba-roja de Túria

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:15

El cremaet se ha puesto de moda y en los almuerzos se ha convertido en una guinda imprescindible, con un cliente que demanda más calidad ... y que valora mucho a un establecimiento que lo prepare adecuadamente.

