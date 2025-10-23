Los dos bares de Riba-Roja que sirven el mejor cremaet del Túria

El cremaet se ha puesto de moda y en los almuerzos se ha convertido en una guinda imprescindible, con un cliente que demanda más calidad ... y que valora mucho a un establecimiento que lo prepare adecuadamente.

Riba-roja de Túria ha celebrado la cuarta edición del Concurso «El Mejor Cremaet del Turia», un evento gastronómico que ha reunido a los mejores hosteleros del municipio con el objetivo de poner en valor la que ya es una de las bebidas más emblemáticas de la cultura valenciana. En esta edición han participado siete establecimientos —Café Loló, Bar Mercat, Bar l'Institut, Bar Restaurante La Masía, Cafetería Los Cinco, La Tasqueta y Heladería Mati—, tres de los cuales se han presentado en ambas categorías: tradicional e innovador. Desde la organización se ha agradecido la implicación y el entusiasmo de todos los participantes por mantener viva esta tradición local.

Tras la cata realizada por el Comité de Expertos Gastronómicos, se han dado a conocer los ganadores de esta edición:

- Mejor Cremaet Tradicional 2025: Bar el Mercat – por su apuesta por un cremaet clásico con delicadas notas de naranja y lima.

- Mejor Cremaet Innovador 2025: La Tasqueta – por su sorprendente mousse de cremaet, ya disponible en su carta.

LAS PROVINCIAS ha hablado con los ganadores para que revelen sus secretos, si es que los hay. Pero estos son más sencillos de lo que parecen.

Inmaculada Tortajada, del Mercat, ha sido la ganadora a la hora de elaborar el mejor cremaet tradicional. «Mucho amor y mucha paciencia», resume a la hora de pedirle que explique cómo obtiene una calidad tan elevada.

Mousse de cremaet de la Tasqueta.

Y ese es el secreto. Al revés de lo que ocurre en este mundo de prisas. La calma y la tranquilidad. A la hora de los almuerzos todo se acumula y se hace rápido. Lo mismo pasa con el cremaet. Por eso, para que tenga un sabor más concentrado, entre las siete y las siete y media de la mañana, coloca en unos recipientes los ingredientes ya conocidos: canela, rayadura de limón, azúcar y ron y comienza a quemarlo, mucho antes de que lleguen sus clientes. De este modo, consigue algo tan sencillo como apreciado a la vez: que el sabor sea mucho más intenso debido al tiempo en que ha estado macerando esta mágica mezcla.

Pero también hay espacio para la innovación en el mundo del cremaet. En el caso del cremaet innovador, elaborado por Conchi Alcaide, de La Tasqueta, comienza con la elaboración de uno clásico con ron, canela, unos granitos de café y azúcar. Todo se quema poco a poco hasta que el ron pierde su fuerza. A partir de aquí comienza la novedad: la elaboración del mousse del cremaet. En estos momentos entra en juego la nata montada, café recién hecho, el licor de cremaet previamente realizado, ralladura de naranja y canela. Con la nata se va montando hasta que adquiere la cremosidad necesaria. A continuación se añade el café recién hecho y el licor de cremaet. Y se pone en el frigorífico para que se enfríe.

A continuación, y con una manga pastelera se coloca en los tarros en los que se sirve. Por encima se espolvorea un poco de canela y la naranja rallada y se adorna con una galleta lotus, «aunque eso ya va a gusto de cada uno», señala.

Eso sí, su mente no deja de girar y ya piensan en otros productos como una mousse de calabaza o algo relacionado con el boniato, un producto muy valenciano.

El jurado ha destacado la alta calidad de las propuestas, el cuidado en la elaboración, la creatividad en las versiones innovadoras y el respeto a la tradición en la categoría clásica.

El comité estuvo conformado por reconocidos profesionales del ámbito gastronómico: Carlos Carrión, chef y copropietario del restaurante vegetariano La Lluna, diplomado en vitivinicultura y miembro directivo de la Asociación de Profesionales de Cocina de la Comunidad Valenciana. Arnau Clarí, divulgador valenciano impulsor de la cultura del almuerzo con Ruta dels Esmorzars, organizador del concurso Mejor cremaet del mundo y de FestMorzar. Paco Albert, experto en cata desde 2008, consultor internacional y formador en torno al AOVE, además de editor de la guía Los mejores AOVES de la Comunidad Valenciana con la empresa YoVirgenExtra. José María Salas Vilchez, representante de Agrupa Asociación de Comercios, Restauración y Servicios Profesionales de Riba-roja de Túria, y experto en descanso y salud.

El evento ha contado con la coordinación gastronómica del chef Joan Clement, y la colaboración de la Concejalía de Turismo y Patrimonio, la Oficina de Turismo y representantes del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.

«El nivel de los participantes ha sido altísimo y cada año este concurso confirma que el cremaet forma parte de nuestra identidad gastronómica. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando a nuestros hosteleros y promocionando la riqueza culinaria de Riba-roja», ha destacado Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria.