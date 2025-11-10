Mr. Coldman llega a Valencia con ocho sabores de helado para cada personalidad La marca trabaja directamente para el sector de la hostelería y posee en la actualidad una colección de ocho sabores distintos, los cuales se corresponden con un personaje y una emoción concretas

Mr. Coldman ha llegado a Valencia para demostrar que los helados también son para el otoño. La marca trabaja directamente para el sector de la hostelería y posee en la actualidad una colección de ocho sabores distintos, los cuales se corresponden con un personaje y una emoción concretas.

Tras esta divertida heladería están Denis, Enrique y Yuri, tres amigos de diferentes partes del mundo que hace unos meses decidieron poner en marcha un proyecto que marcara la diferencia dentro del mundo de los helados. «Estamos obsesionados con el resultado final, nuestros helados son gourmet y van en un packaging muy original», cuenta Enrique, uno de los impulsores. Arrancaron el pasado mes de agosto y ya cuentan con 21 puntos de venta. Trabajan en un obrador ubicado en Quart de Poblet (Valencia), desde donde producen miles de helados al mes que luego comercializan en importantes locales de restauración de la ciudad.

Pero para entender cómo Mr. Coldman comienza a andar, hay que remontarse a tiempo atrás. Otro de los creadores, Yuri, ya tenía experiencia en negocios similares y con gran escalabilidad en materia de producción (llegando a las 275.000 unidades al mes). Por eso se ha encargado de trazar un plan de expansión para Mr. Coldman dividido en varias etapas de desarrollo. La primera: el salto productivo. Este tenía que hacerse en una ciudad de la costa mediterránea y, en concreto, en Valencia.

Actualmente, la empresa ya ha comprado nuevo equipamiento que, junto a la ampliación de la plantilla, permitirá producir hasta 4.500 unidades de helados al día. «Nos hemos convencido de que nuestro producto, al que posicionamos como gourmet, tiene demanda e interés»; añade Denis, responsable de operaciones y coordinación del equipo. Una demanda que, además, se observa durante todo el año y no solo en la temporada estival.

«Ahora la tarea es desarrollar la distribución y aumentar el reconocimiento de la marca para que nuestro producto tenga cada vez más seguidores. Sabemos que les gustará tanto como a nosotros», indica.

La idea y el diseño son dos factores clave en el proceso. Mr. Coldman no es solo una marca, es un universo de personajes. Cada uno de los ocho sabores tiene su propio carácter y un packaging con una cara reconocible:

- El de pistacho, que es un genio.

- El de mango, un tranqui.

- El de fresa nata, un trasto.

- El de frambuesa, un vampiro.

- El de dulce de leche, un goloso.

- El de doble chocolate, un crack.

- El de café con leche, un respiro.

- Y el de maracuyá mango, que es un gatito.

«Cada sabor es una emoción y representa un personaje», explican los fundadores, quienes destacan que en el sector horeca faltaba un helado con identidad. Cada helado se presenta en una cajita individual con un diseño único que refleja el carácter del personaje. Un packaging que no solo es cómodo para los restaurantes, sino que también cuenta una historia: en el reverso se puede ver la composición completa con el porcentaje de cada ingrediente.

Desde su llegada a València hace unos meses, Mr. Coldman ha sido recibido con entusiasmo. Aunque el comienzo les supuso algún que otro desafío, como el de romper con la idea de que los helados son solo para el verano, hoy celebran un gran avance: ya cuentan con 21 locales asociados que ofrecen sus productos. Entre ellos están Kento, Tonyina Barra o Pollos Quinín.

Los creadores afirman que pronto añadirán otros sabores a la oferta, también para el público vegano. Por el momento, han experimentado con tres nuevas referencias: piña, aguacate y plátano con chocolate, todas a base de leche de coco. Lo han hecho en Gastrónoma, feria gastronómica en la que han tenido un stand propio y la cual les ha ayudado a ampliar el mensaje dentro del sector hostelero.

Su objetivo en la próxima temporada es estar presentes en toda la Comunitat Valenciana y empezar las ventas en Barcelona. Para así convertir Mr. Coldman en una experiencia gastronómica viajera y única durante todo el año.