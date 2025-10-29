Concluye la mejor edición de Gastrónoma en su décimo aniversario

Chema Ferrer Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:10 Comenta Compartir

Gastrónoma 2025 ha cerrado hoy las puertas de su décima edición con un éxito abrumador. La feria ha crecido alrededor de un 25% en superficie, expositores y visitantes, consolidándose como la cita profesional más importante de la gastronomía mediterránea. Durante tres días, miles de profesionales de la hostelería, la restauración, la panadería, la pastelería, etc. han llenado los pabellones 1 y 3 de Feria Valencia en una edición marcada por el talento, los referentes y el negocio. «Ha sido, sin duda, la mejor Gastrónoma de nuestra historia. Los pasillos llenos, los stands activos de principio a fin y la calidad del público profesional confirman que Gastrónoma es el punto de encuentro del sector», ha declarado Alejandro Roda, director de Gastrónoma.

10 escenarios y siete zonas experienciales

Con diez escenarios y siete zonas experienciales, Gastrónoma ha vuelto a ser un espacio de formación y aprendizaje. Los profesionales han podido ver las novedades del sector y los visitantes gourmet —especialmente el domingo— han disfrutado de experiencias inmersivas que les han permitido sentirse dentro de un obrador, una barra o una sala. La cantera del sector también ha tenido un papel protagonista: centenares de estudiantes de escuelas de hostelería y pastelería han vivido de cerca la feria, han participado en concursos, han conocido proveedores y se han acercado a grandes referentes.

Además, el cartel de ponentes de esta edición ha querido poner el foco en lo que está por venir. En la jornada de cierre, Sara Ferreras (Quintanilla de Onésimo, una estrella Michelin y un Sol Repsol); Roger Julian, del restaurante Simposio; y Álex Vidal, de Origen (una estrella y un Sol), han mostrado el talento de alta cocina y como el lujo ha cambiado siendo el producto y el sabor más primario el principal foco de lo premium. Entre los momentos más destacados del día de hoy, el cocinero Julius Bienert, del restaurante Bacai (Valencia) y rostro conocido de Canal Cocina, sorprendió al público con su ponencia sobre el primer restaurante gestionado por inteligencia artificial, donde las reservas se organizan en función de las preferencias, intolerancias y hábitos de los clientes. Una charla que abrió el debate sobre la tecnología aplicada a la experiencia gastronómica.

Ampliar Cocina de vanguardia. LP

El programa también ha incluido experiencias únicas, como la cata de Champagnes Históricos dirigida por Enrique Mateo, un paseo sensorial por la historia de las burbujas, o la cata de sake y salazones, que fusionó tradición japonesa y producto mediterráneo en un ejercicio de sutileza y conocimiento. Uno de los momentos más esperados ha sido la presentación del libro «Confesiones de un sumiller», del reconocido profesional David Seijas, quien fuera sumiller de El Bulli durante más de una década y coautor de la mítica carta de vinos del restaurante de Ferran Adrià.

Una edición con respaldo institucional y sectorial

La edición de este año ha contado con la visita oficial de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano, y del conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, que han apoyado Gastrónoma como punto de encuentro del sector de gran relevancia económica, social y cultural de la gastronomía en la Comunitat Valenciana. El certamen ha reunido también a asociaciones, gremios, denominaciones de origen y colectivos sectoriales, en una suma coral que refuerza el papel de Gastrónoma como foro transversal del ecosistema gastronómico.

El mejor chocolate de España también se decidió en Gastrónoma

La feria acogió además la gran final del MMACE – Mejor Maestro Artesano Chocolatero de España, considerado el campeonato más prestigioso del sector. Tras más de 20 horas de competición, el certamen coronó a Albert Daví como ganador gracias a una espectacular escultura de chocolate que impresionó por su equilibrio técnico, su creatividad y su ejecución impecable. Los participantes elaboraron también un surtido de bombones con sabores innovadores y un alto nivel técnico, en una final muy reñida que evidenció la solidez del talento artesano español. La celebración del MMACE en Gastrónoma confirma el compromiso del certamen con la excelencia y la promoción de la artesanía dulce como parte esencial de la gastronomía.

Ampliar Túnel del vino y catas profesionales. LP

Una noche para celebrar diez años de Gastrónoma

Gastrónoma celebró ayer su décimo cumpleaños en el Veles e Vents. Lo hizo enmarcado en el Valencia Culinary Festival, y de la mano de Valencia Premium en La Noche de la Gastronomía, un encuentro que reunió a los principales actores del sector para conmemorar el 10º aniversario de Gastrónoma. La cita, que tuvo lugar en un ambiente festivo y profesional, fue una auténtica celebración del talento, del producto y del espíritu de colaboración que caracteriza a la gastronomía valenciana.

Ampliar Demostraciones de cocina. LP

Entre los protagonistas de la velada estuvieron algunos de los nombres más destacados del panorama culinario de la Comunitat Valenciana: Vicente Patiño (Saiti), Luis Valls (El Poblet), Bernd Knöller (Riff), Ricard Camarena (Restaurante Ricard Camarena), Esperanza Cano (El Xato), Carlos Julián (Ampar), el equipo de Casa Manolo, La Sucursal, Fierro y Llisa Negra. Todos ellos se unieron para rendir homenaje a una década de Gastrónoma, demostrando la diversidad y el nivel de excelencia que definen a la cocina valenciana. La Noche de la Gastronomía se convirtió así en el epílogo perfecto de una edición histórica, una velada en la que chefs, productores, periodistas, instituciones y marcas celebraron juntos la evolución del sector y el papel de Gastrónoma como punto de encuentro de toda la comunidad gastronómica. «El nivel de participación, la calidad de los contenidos y el entusiasmo del público nos confirman que el futuro de Gastrónoma será aún más prometedor», ha señalado Alejandro Roda. «Hoy despedimos una edición histórica, pero también abrimos una nueva etapa para seguir creciendo junto al sector».