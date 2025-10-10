Un chef valenciano cocina el mejor plato de alcachofa de la Vega Baja

Alcachofa rellena de ostra valenciana, piparras y algas. Esta es la propuesta que permitió al chef valenciano Roger Julián, del restaurante Simposio de San Antonio ... de Benagéber, alzarse vencedor en el III Concurso Nacional a la Mejor Receta con Alcachofas de la Vega Baja del Segura, celebrado en el marco de Alicante Gastronómica. Según destacó el gran triunfador, este plato refleja la honestidad de su cocina.

Cocinero de vocación con más numerosos años de experiencia, Roger Julián inició su formación en la Escuela de Hostelería de Valencia. Después fue adquiriendo experiencia en los fogones de restaurantes como La Sucursal, Apicius o EVO de Santi Santamaría, entre otros lugares. También ha pasado por el Basque Culinary Center de San Sebastián para hacer un máster de técnicas de vanguardia.

Desde Simposio, recientemente incluido en la Guía Michelin 2025, el chef ofrece una cocina de mercado, honesta y con la mejor materia prima. Apuesta por los productos de proximidad, de temporada y frescos en la elaboración de sus platos. Según reconoce, el 85% de la gastronomía del restaurante proviene de productores de la Comunitat Valenciana, de las tierras y el mar de esta región.

El jurado, el plato ganador y los chef cocinando durante el concurso. LP

Emocionado tras proclamarse en el ganador del concurso, Roger Julián puso de relieve el gran trabajo de todos los participantes que habían competido en esta edición. «Si el jurado considera que nuestra elaboración ha sido la mejor, nosotros lo agradecemos, pero podría haber ganado cualquiera por los grandes cocineros que somos todos. Por esto no somos ni mejores ni peores», subrayó.

Este primer premio obtenido con esta propuesta que combina huerta y mar llevó aparejadas dos recompensas. La primera fue económica, de 2.000 euros en metálico. La otra, poder participar en el Congreso Nacional de la Alcachofa que tendrá lugar en Almoradí a principios de marzo de 2026.

El resto del palmarés quedó conformado por Jorge Amores, del Restaurante Ñam de Guardamar del Segura, que obtuvo 1.000 euros por su segundo puesto, y Joan Belda, del restaurante murciano El Baret, que se llevó 500 euros. Estos tres chef, junto a otros seis cocineros, protagonizaron la final del concurso. Organizado por Alicante Gastronómica y patrocinado por el Ayuntamiento de Almoradí, la Asociación Alcachofa de España y la marca de la Alcachofa de la Vega Baja, este certamen persigue mostrar la calidad y versatilidad gastronómica de este producto conocido como la Joya de la Huerta y que es el alma y el sabor de las tierras de la Vega Baja.

El jurado del concurso no lo tuvo nada fácil debido al alto nivel de los participantes, como reconocieron quienes tenían que emitir un veredicto. Los encargados de valorar los platos que competían en esta tercera edición fueron tanto profesionales del sector de la gastronomía como Aurora Torres, Raúl Resino, Camila Lechín, Moisés Martínez, Pedro Herrera, Ignacio Caro, ganador de la segunda edición de este concurso, como el crítico gastronómico Jonathan Armengol.

En ese sentido, Moisés Martínez, presidente del jurado, admitió que había sido complicado escoger las tres mejores elaboraciones entre las nueve que participaban. «Los nueve platos presentados han sido muy buenos, y decidir entre primero, segundo y tercero ha sido difícil. Pero el ganador ha presentado, de todos, el plato más completo en técnica, estética y sabor», resaltó.