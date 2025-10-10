Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Roger Julián y el plato ganador de alcachofa rellena con ostra valenciana. LP

Un chef valenciano cocina el mejor plato de alcachofa de la Vega Baja

Roger Julián, del restaurante Simposio de San Antonio de Benagéber, gana el III Concurso Nacional con una propuesta en la que rellena esta hortaliza con ostra valenciana, piparras y algas

R. G.

Alicante

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:25

Comenta

Alcachofa rellena de ostra valenciana, piparras y algas. Esta es la propuesta que permitió al chef valenciano Roger Julián, del restaurante Simposio de San Antonio ... de Benagéber, alzarse vencedor en el III Concurso Nacional a la Mejor Receta con Alcachofas de la Vega Baja del Segura, celebrado en el marco de Alicante Gastronómica. Según destacó el gran triunfador, este plato refleja la honestidad de su cocina.

