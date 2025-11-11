Casinet, destino gastronómico en el corazón de Benicalap

Chema Ferrer Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 00:51 Compartir

Es una constante en los últimos años encontrar propuestas hosteleras atractivas y originales en los barrios que jalonan el extrarradio de la ciudad de Valencia. Un ejemplo de ello es Casinet, en Benicalap, restaurante de reciente apertura en un edificio emblemático de ese arrabal valenciano tan vinculado en otro tiempo a la agricultura tradicional. Esta propuesta vio la luz el pasado verano, de la mano del emprendedor Carlos Catalá y su equipo, el mismo que llevó adelante el exitoso restaurante Petraher de Patraix. En Casinet vio la oportunidad de volver a dar vida a un antiguo casino de arquitectura modernista de principios del siglo XX. El lugar era centro de reunión y esparcimiento, acogió a organizaciones políticas, sociedades de cazadores y colombaires e incluso espectáculos teatrales y cine de barrio en su recoleto teatro en el que Carlos se afana por volver a darle vida.

Ampliar Guiso de sepia sucia y pelota, un mar y montaa.

Stark Turia y alcachofas Casinet

La oferta gastronómica del Casinet se centra en la tradición castellana y valenciana, elevada con toques contemporáneos a los que suma frescura y calidad. La carta está diseñada para complacer y destaca por su compromiso con los productos locales y de temporada ofreciendo un apartado de arroces valencianos a tener en cuenta.

Entre los entrantes, destacan las opciones ligeras y compartibles y tiene como plato estrellas sus alcachofas, de las que ahora inauguramos temporada. Sí, Alcachofas con velo de jamón de paleta ibérica sobre una crema de céleri, este hay que acompañarlo con una cerveza Stark de Turia (ya saben que alcachofa y cerveza es un binomio que funciona). Otro de los entrantes destacados es el Steak Tartar, elaborado con yemas de huevo maduradas, o la originales Bravas Casinet.. Ofrecen un mar y montaña recomendabilísimo: el Guiso de sepia sucia y pelotas. Detalle importante es el acompañamiento de pan, ya que está elaborado ex profeso de manera tradicional para Casinet en el Horno La Cuadra del barrio de Zafranar.

Ampliar Las Alcachofas con velo de paleta ibérica y parmentier de cleri.

Los arroces en llanda

En los segundos platos, la carta despliega una variedad que satisface tanto a los carnívoros como a los amantes del pescado, ya que hay una oferta estable de pescados y carnes entre los que cabe destacar la Corvina con verduras al wok y emulsion de hoisin y el Lingote de cordero con parmentier de patata y demi-glace

Los arroces se cocinan o bien melosos en cazuela, esta se sirve directamente en la mesa, o secos en llanda de los cuales cabe destacar el enjundiosos Arroz al horno, en la que no falta su costilla, blanquet, morcillas y también longanizas o el marinero Arroz negro con chipirones y ajos tiernos. Los postres caseros no tienen que faltar, recomendable: la Torrija de pan brioche casero La Cuadra, bañada en horchata con galleta lotus y helado también de horchata.

Ampliar Arroz al horno en llanda

El Casinet no es solo un lugar para comer; es una celebración de la Valencia viva y enraizada. Organiza eventos y hay menú para grupos, su propuesta de menú entre semana es más que recomendable, ahora por 16,50 euros, y si optamos por carta el tiqué medio nos saldría por unos 25€.

Tomen nota, de miércoles a viernes abre a partir de las 12 y los fines de semana desde la hora del «esmorzar valenciá», entre cuyos entrepanes cabe destacar los bautizados como Chivitazo y el Conchita Piquer. Casinet, no se lo pierdan.

Dirección: Av. de Burjassot, 141. Valencia

Reservas: 624 617 403