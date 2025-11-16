Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cándido tras su impoluta barra
CASA CÁNDIDO

Casa Cándido: un referente de los mejores almuerzos en Ontinyent

Cándido Sánchez lleva 16 años subiendo la persiana cada mañana para ofrecer los mejores bocadillos y un servicio impecable

Luis Urios Ibáñez

Luis Urios Ibáñez

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:03

Cándido Sánchez lleva dieciséis años sirviendo los mejores almuerzos de Ontinyent en Casa Cándido, un pequeño local ubicado en Avenida Ramón y Cajal, 86. El lugar es bien conocido en todo el municipio por varios motivos: la calidad de sus bocadillos y la solvencia de los hosteleros que allí trabajan.

Su variedad de bocadillos está confeccionada con materia prima de la mejor calidad. Si uno echa un ojo entre el ajetreo habitual de un sábado por la mañana, verá a comensales disfrutando del delicioso bocadillo 'De la casa' (a base de sobrasada, bacon y queso), del original 'Cándido' (elaborado con tomate, bacalao y queso blanco), o de la clásica brascada valenciana.

Todo ello regado con el popular porronet de Ontinyent (que lleva cerveza, gaseosa y vino blanco), una caña o cualquier refresco. Sus amigos dicen de Cándido que es de las persona más trabajadoras que conocen. Pepe, colega de la infancia y cliente habitual del establecimiento, cuenta que a Cándido lo definen dos cosas: por un lado, «lo buenos que están sus bocadillos». Y por otro, la rapidez y la calidad de su servicio como hostelero: «Viene uno y se toma un poleo con cazalla y cuando vuelve dos meses después, Cándido, solo con verlo, ya recuerda lo que quiere. Es una máquina», asegura.

Brascada de Casa Cándido

Lomo con bacon y queso

Bocadillo Ahumados de Casa Cándido

Bocadillo de la casa

En Casa Cándido, cuando te quieres dar cuenta, ya está todo impoluto de nuevo. Se observa en la barra, donde uno se puede ver reflejado de lo limpia que está. Este hecho es más que conocido en Ontinyent, y por eso la clientela del hostelero es tan fiel. Como un reloj, cada madrugada a las 4:45, Cándido sube la persiana, enciende la cafetera y se pone con los primeros cortados. Horas tan tempranas para dar servicio a todos los trabajadores que comienzan el turno de madrugada.

Mención aparte, su café. De la máxima calidad, elaborado a alta temperatura y, dicho por muchos de sus clientes, «al nivel de un buen expresso italiano». Sin olvidar su cremaet, preparado con la máxima delicadeza en su modalidad original.

El local, además, está decorado con muchos objetos del Atlético de Madrid, equipo del que él es forofo, así como del Ontinyent CF. Esto es debido a los inicios del local, cuando siempre se abría en días de partido para que sus aficionados pudieran hacer la previa.

Hay hosteleros que, fruto de lo castigado que es el oficio, terminan hastiados, deseando dar un giro a su vida. No es para menos en un sector en el que es tan difícil y costoso prosperar. Sin embargo, este no es el caso de Cándido, cuya pasión por la buena mesa y su incapacidad de estarse quieto hacen que desempeñe su oficio con la precisión de los relojes alemanes.

Te puede interesar

