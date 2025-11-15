Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes deja un nuevo millonario en un municipio de 850 habitantes
Carlos Corberán en una imagen de archivo. AFP

Carlos Corberán come en el restaurante de moda de Valencia

En técnico valencianista ha aprovechado el parón de selecciones para dejarse ver por uno de los locales favorito

A. Pedroche

A. Pedroche

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

El último empate del Valencia ante el Betis fue un balón de oxígeno. También para Carlos Corberán. El técnico de Cheste asumió las riendas del club de Mestalla en diciembre de 2024. Por delante tenía el reto (casi imposible en aquel momento) de salvar al equipo. Su libreto y la llegada de jugadores importantes como Umar Sadiq hicieron que se consiguiera el objetivo de la permanencia. No sólo eso, sino que a falta de dos jornadas para el final de campaña tenían posibilidades reales de clasificarse para Europa. No pudo ser.

Este curso se iniciaba con ilusión. Con todo un verano por delante para trabajar y los fichajes de Danjuma, Santamaría, Ramazani, Beltrán o Ugrinic, la afición de la avenida de Suecia estaba muy ilusionada. Sin embargo, los resultados cosechados hasta la fecha no han sido los esperados. El equipo marcha 17º en la tabla, sólo un punto por encima del descenso que, en estos momentos, marca el Levante. El conjunto de Orriols será su proóximo rival. Un duelo de vida o muerte en lo deportivo.

Aprovechando que hay parón de selecciones este semana y no hay jornada liguera esta semana, Corberán ha aprovechado y se ha dejado ver por un recurrido restaurante de la ciudad. Se trata de Santa Rita. Este establecimiento prepara comida italiana y está ubicado en pleno centro. Pertenece al grupo San Tomasso, que también es propietario de otro italiano conocido por los valencianos y que lleva el mismo nombre.

Ha sido el propio local quien ha compartido una instátena junto con el entrenador. «¡Encantados con la visita del entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, a Santa Rita! ¡Hasta pronto amigo!», ha escrito en restaurante en su perfil de Instagram.

Es habitual que figuras conocidas del fútbol se dejen ver por allí. Jugadores del Valencia como Hugo Duro o Rioja han probado su pasta y sus pizzas. Otros exfutbolistas muy vinculados con la ciudad como el 'Kily' González se han dejado pasar por allí. También lo frecuentan jugadores de otros equipos de la Comunitat como la plantilla del Villarreal. Incluidos los recién llegados como Alberto Moleiro, que nada más concretarse su fichaje por el submarino amarillo decidió pasarse por Santa Rita.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuel AA cancela su concierto en el Roig Arena
  2. 2 Detenidos dos hombres por violar a una mujer en Paterna
  3. 3

    La vivienda en Valencia toca techo y el sector pronostica un descenso de precios: «Las casas se pondrán a la venta por menos»
  4. 4 Cañizares se ha casado en Valencia: su primera imagen de novio
  5. 5

    Resistencia a la insulina, la nueva pandemia del siglo
  6. 6

    El número tres de Morant, otra vez en un jardín
  7. 7 Fallece Manuel Llombart Bosch, primer director del IVO
  8. 8 Detenidos dos hermanastros, uno de ellos menor de edad, por la agresión del policía hospitalizado en estado de coma
  9. 9

    Un asesor de Pradas atribuye el retraso del Es Alert a una discusión entre el jefe de los bomberos y el subdirector de Emergencias
  10. 10 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Carlos Corberán come en el restaurante de moda de Valencia

Carlos Corberán come en el restaurante de moda de Valencia