Carlos Corberán come en el restaurante de moda de Valencia En técnico valencianista ha aprovechado el parón de selecciones para dejarse ver por uno de los locales favorito

A. Pedroche Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:15 Comenta Compartir

El último empate del Valencia ante el Betis fue un balón de oxígeno. También para Carlos Corberán. El técnico de Cheste asumió las riendas del club de Mestalla en diciembre de 2024. Por delante tenía el reto (casi imposible en aquel momento) de salvar al equipo. Su libreto y la llegada de jugadores importantes como Umar Sadiq hicieron que se consiguiera el objetivo de la permanencia. No sólo eso, sino que a falta de dos jornadas para el final de campaña tenían posibilidades reales de clasificarse para Europa. No pudo ser.

Este curso se iniciaba con ilusión. Con todo un verano por delante para trabajar y los fichajes de Danjuma, Santamaría, Ramazani, Beltrán o Ugrinic, la afición de la avenida de Suecia estaba muy ilusionada. Sin embargo, los resultados cosechados hasta la fecha no han sido los esperados. El equipo marcha 17º en la tabla, sólo un punto por encima del descenso que, en estos momentos, marca el Levante. El conjunto de Orriols será su proóximo rival. Un duelo de vida o muerte en lo deportivo.

Aprovechando que hay parón de selecciones este semana y no hay jornada liguera esta semana, Corberán ha aprovechado y se ha dejado ver por un recurrido restaurante de la ciudad. Se trata de Santa Rita. Este establecimiento prepara comida italiana y está ubicado en pleno centro. Pertenece al grupo San Tomasso, que también es propietario de otro italiano conocido por los valencianos y que lleva el mismo nombre.

Ha sido el propio local quien ha compartido una instátena junto con el entrenador. «¡Encantados con la visita del entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, a Santa Rita! ¡Hasta pronto amigo!», ha escrito en restaurante en su perfil de Instagram.

Es habitual que figuras conocidas del fútbol se dejen ver por allí. Jugadores del Valencia como Hugo Duro o Rioja han probado su pasta y sus pizzas. Otros exfutbolistas muy vinculados con la ciudad como el 'Kily' González se han dejado pasar por allí. También lo frecuentan jugadores de otros equipos de la Comunitat como la plantilla del Villarreal. Incluidos los recién llegados como Alberto Moleiro, que nada más concretarse su fichaje por el submarino amarillo decidió pasarse por Santa Rita.

